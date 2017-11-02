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В Беларуси снова выросли экспортные пошлины на нефть

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  • 2.11.2017, 10:50

Пошлины выросли с 1 ноября.

С 1 ноября Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Такое решение принято постановлением совета министров №806 от 30 октября, пишет myfin.by.

В частности, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 84,1 до 96,1 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин – с 46,2 до 52,8 доллара, на товарные бензины – с 25,2 до 28,8 доллара.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 28,8 доллара за тонну (была 25,2 доллара). Такая же установлена по дизельному топливу, бензолу, толуолу, ксилолу, смазочным и другим маслам.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября.

Тогда они также были повышены.


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