«Друзья» Путина под колпаком Мюллера Никита Кричевский, «Эхо Москвы»

2.11.2017, 10:59

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Роберт Мюллер

Секреты «полишинеля», которые так усердно прячет Кремль.

На днях в США в рамках расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года спецпрокурором Робертом Мюллером были выдвинуты новые обвинения и прошли первые знаковые задержания. В частности, американскому правосудию сдался и в дальнейшем помещен под домашний арест бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Ему предъявлены обвинения в отмыве более $18 млн в личных целях и обмане кредиторов, то есть в мошенничестве. По совокупности Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы, но, поскольку 68-летний политик в тюрьму не хочет, он заключил сделку со следствием, в ходе которой наверняка расскажет даже больше чем все, что спецпрокурор захочет услышать.

По решению суда фактура обвинений Манафорту пока запрещена к огласке. Все, что известно – то, что с 2006 года Манафорт сотрудничал с «Партией регионов» Виктора Януковича: в июне этого года Манафорт задним числом попытался зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента и задекларировать деньги, выплаченные ему в 2012 и 2013 годах.

«Извините, но это было много лет назад, до того, как Пол Манафорт стал членом кампании «Трамп», – написал Трамп в своем Твиттере. И тут же попытался привычно перевести «стрелки» на Хиллари Клинтон и демократов.

МИД России поддержал «нафталиновую» версию Трампа, да и сумма нелегальных доходов какая-то несолидная. Действительно, $18 млн – это смешно даже по меркам Украины времен Януковича, не говоря уже о том «урагане», что устроили в России в период приватизации 90-х приближенные к спецслужбам американские советники Чубайса.

Однако поспешная реакция МИДа наводит на мысль, что нам есть что скрывать. Как выясняется, вынужденное «сотрудничество» Манафорта с ФБР – не просто плохая, а очень плохая новость не столько для Януковича и его окружения (с них сейчас как с гуся вода – переворот все списал), а для многих наших статусных сограждан, прежде находившихся в тени российско-американского скандала. Речь в первую очередь, о бывшем владельце «Уралкалия» (чьи основные активы – в Пермском крае), большом любителе произведений искусства и фанате княжества Монако Дмитрии Рыболовлеве, а также о его многолетнем покровителе бывшем пермском губернаторе, затем – министре природных ресурсов, а ныне – вице-премьере Юрии Трутневе.

Как пишет Bloomberg, спецпрокурора Мюллера интересует «русский след» в самом широком спектре сделок, связанных с бизнесом Трампа: приобретение российскими чиновниками и олигархами апартаментов в башнях Trump-towers и других его девелоперских проектах наподобие кондоминиума «Sоhо» в Нью-Йорке; участие Трампа в проведении в 2013 году конкурса «Мисс Вселенная» в Москве (на том мероприятии Трамп познакомился с Германом Грефом); и даже покупка Рыболовлевым в 2008 году за $95 млн виллы Трампа Maison de L’Amite во Флориде.

К слову, ранее «Дом дружбы» (так переводится название фазенды) Трамп приобрел всего за $41 млн. Получается, что Рыболовлев заплатил будущему президенту США в два с лишним раза больше, причем на пикировавшем тогда рынке. Что интересно, в особняке, якобы, пораженном плесенью, Рыболовлев так и не жил и в итоге его снес, потратив еще $234 тыс. «Что это, если не плохо замаскированная взятка?» – вопрошают критики Трампа.

Какое отношение имеет та давняя сделка к нынешним событиям? Оказывается, самое непосредственное. На протяжении почти 10 лет спецслужбы США разрабатывали Рыболовлева, собирая информацию о живущем между Европой и Америкой русском олигархе. Вот некоторые темы для дальнейших расследований.

1. Вероятная встреча дочери Трампа Иванки и его зятя Джареда Кушнера на борту яхты «Анна» Рыболовлева в период с 10 по 14 августа 2016 года, когда все «герои» доказанно находилась в районе хорватского Дубровника.

2. Участие в том рандеву одного из главных спонсоров избирательной кампании Трампа – содиректора Renaissance Technologies Роберта Мерсера, чья яхта Sea Owl в те дни также появлялась в районе Дубровника (недавно яхта Рыболовлева была отслежена и сфотографирована рядом с яхтой Мерсера уже на Британских Виргинских островах).

3. Проведение Манафортом секретных российских платежей через банк, принадлежащий, как пишут, «приятелю Трампа Дмитрию Рыболовлеву». По-видимому, речь идет о Bank of Cyprus, в котором Рыболовлев, Виктор Вексельберг, а также нынешний министр торговли США миллиардер Уилбур Росс имели долю в капитале, а Росс был вице-президентом банка. К слову, некоторое время руководил банковской структурой давний знакомый Владимира Путина Владимир Стржалковский.

4. Наличие тесных личных контактов Рыболовлева и Трампа: в начале ноября 2016 года их самолеты с разницей в полтора часа, «по чистому совпадению», как потом сказал Рыболовлев, приземлились в международном аэропорту «Шарлотта» в Северной Каролине. То «совпадение» – далеко не единственное: Федеральная Авиационная Инспекция в прошлом году установила как минимум шесть подобных «совпадений», когда частный борт Рыболовлева был зафиксирован в городах, куда на предвыборные мероприятия в те же даты прилетал Трамп. (По ссылке: кроме 3 ноября в «Шарлотте» самолет олигарха Airbus A319M-KATE только в США встречался 3 ноября и 30 октября с Boeing-757 Трампа в Конкорде, Нью-Йорке (дважды), Бербанке и Майами. Также отмечен вылет Airbus A319M-KATE 10 февраля 2017 года из Майами в Швейцарию, где в тот же день Трамп встречался с главой инвестиционной компании Blackstone Group Стивеном Шварцманом).

Близость Рыболовлева не только к Трампу, но и к вице-премьеру Трутневу, которого «Guardian» называет «старшим советником Путина», давно является секретом Полишинеля. Трутнев был близко знаком с Рыболовлевым еще в бытность мэром Перми, а в 2000 году с помощью калийного магната выиграл губернаторские выборы в Пермской области. Дальнейшая карьера Трутнева проходила в Москве, где он в 2004 году, думается, снова не без участия Рыболовлева, возглавил ключевое для олигарха министерство экологии и природных ресурсов. На новой должности Трутнев как мог продолжал поддерживать Рыболовлева: например, во время скандала с затоплением рудников «Уралкалия» в пермских Березниках министр заявил о невиновности(!) главного собственника и давнего партнера.

Эти и другие версии американских спецслужб Рыболовлев, само собой, отрицает. Пока отрицает.

В то же время Америка все более склонна считать российского полукриминального миллиардера чуть ли не главным коррупционным связным между Трампом и Путиным. И если Приказ американского Минюста от 17 мая этого года поручает Мюллеру расследовать «любые связи и/или координацию между российским правительством и лицами, связанными с кампанией», а также «любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно в результате расследования», то Рыболовлев уже сейчас является одним из основных подозреваемых.

Далее могут последовать предъявление Рыболовлеву обвинения, его заочный арест (если хозяин футбольного клуба «Монако» вдруг спрячется, скажем, в раздевалке стадиона «Луи II») и последующая выдача. В этом случае можно не сомневаться – олигарх, даже если он никаким связным не был, вероятно, быстро пойдет на сделку со следствием и признается, что лично и многократно передавал взятки Трампу от Путина. А Россия по вине очередного продажного «капитана бизнеса» окажется втянутой в новый виток обострения отношений с США.

Что-то изменить сегодня вряд ли возможно, но хоть будем знать, кого «благодарить».

Никита Кричевский, «Эхо Москвы»