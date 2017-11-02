Мать двоих детей - Равкову: Вы не получите моих детей 2.11.2017, 11:15

Жизнь детей гораздо важнее любых высокопарных слов.

Официальная тишина вокруг дела погибшего солдата, заставляет задуматься. Если задачей ведомств было сбить шумиху вокруг ситуации в Печах, то у них это вполне получилось, пишет Анастасия Зеленкова в своем письме министру обороны Равкову, которое было опубликовано на сайте «Салiдарнасць».

По сути, нас призвали ждать и молчать. Однако будучи матерью двоих сыновей и видя промежуточные выводы следствия, я не хочу молча дожидаться, пока военные и следователи будут изображать бурную деятельность. Повлиять на всю систему сложно, но заставить пересмотреть свое отношение одного человека, считаю, возможным. И в этой связи хочу обратиться к министру обороны Андрею Равкову.

Сразу оговорюсь, что это не официальное обращение, на которое вы, Андрей Алексеевич, непременно должны ответить в указанные сроки письменно или озвучить свое мнение с высоких трибун. У меня нет задачи призвать вас к ответу «именем революции», и я сознательно не хочу апеллировать к таким высокопарным фразам, как «офицерский долг», «воинская честь» и прочим художественным конструкциям, которыми мы, журналисты, в совершенстве владеем.

Я также не собираюсь требовать, чтобы вы покинули свой пост — мне, правда, все равно, поскольку прекрасно знаю, как работает эта система и не испытываю особых иллюзий, что смена фамилий могла бы существенно повлиять на ситуацию.

Я просто хочу обратиться к вам как мать двоих сыновей, рассчитывая, что вы прочтете это письмо и просто сделаете то, что должны сделать.

Возможно, будучи отцом дочери и дедом внучки, вам сложно понять чувства женщины, потерявшей своего сына в армии — месте, где, говоря вашими словами, отдают долг родине (заметьте, долг, а не жизнь!)

У меня двое сыновей. Но если я скажу, что, как мать, понимаю горе мамы Саши Коржича — это тоже будет неправда. Чтобы осознать, что чувствует женщина, чей единственный сын был найден в петле, избитый, со связанными ногами и майкой на голове, надо хоть как-то перенести ситуацию на себя. Но как матери представить своих детей на этом месте? Да еще и описать чувства… Даже сторонняя оценка рвет сердце и заставляет гнать подобные мысли.

Но я четко могу понять одно: что сейчас маме Саши Коржича дает силы пережить смерть сына и не сойти с ума. Единственная надежда добиться правды и наказать виновных — главная цель в ее жизни теперь. Помогите ей сделать это! Если вы не смогли уберечь ее ребенка, то хотя бы не лишайте смысла жизни его мать!

Вы обещали сделать из сына настоящего мужчину, призывая с экранов телевизора отдавать священный долг родине. Но вы же прекрасно понимаете, что настоящего мужчину делают поступки, а не знание азов строевой подготовки. Количество подонков, за чьими плечами была армия, ничуть не меньше тех, кого эта «школа жизни» минула. Наоборот, все, что может сделать армия, – это вытащить из подонка наружу его низменные качества и выставить их нормой для тех, кто этих качеств, возможно, и не имел. Поэтому не надо манипулировать понятиями. Эта риторика не имеет ничего общего с реальностью.

А между тем, многим, кто повелся на нее, это сломало жизнь. Возможно, конечно, были и те, кто искренне уверен, что армия сделала из него человека. Пусть так. Только разве это чье-то просветление стоит хотя бы одной слезы женщины, не дождавшейся сына из армии?

И да, знайте: вы не получите моих сыновей НИКОГДА! Но если раньше это было решение разума и прагматизма (зачем терять полтора года жизни на то, чтобы научиться ходить строем и заматывать портянки, вместо того, чтобы получать новые знания и определяться с профессией), то теперь – это банальный инстинкт самки, которая, чтобы спасти свое потомство, пойдет на все, перегрызет горло любому, кто покусится. Потому что жизнь моих сыновей для меня гораздо важнее любых высокопарных слов.

Какую вы поставите мне цель выше? Служение Отечеству? Долг перед Родиной? Даже целая сотня красивых фраз не стоит в мирное время и одной жизни ребенка. А таких загубленных в армии судеб, мы знаем, не единицы.

Конечно, честное расследование (в котором уже сейчас есть повод сомневаться) и наказание виновных вряд ли спасет престиж армии. При любом исходе нас, матерей, вы уже ни в чем не переубедите и не сможете заставить отдавать детей туда, где существует хоть сотая доля процента того, что он может не вернуться.

Но вы должны сделать это для одной единственной женщины — мамы Саши Коржича. Ничем другим вы помочь ей больше не сможете, но и это будет уже много. Она пережила то, чего мы, дай Бог, никогда с вами не поймем. И только в ваших силах сделать это расследование честным и объективным.

Это нужно, в первую очередь, вам самому. Просто потому, что вы отец, муж, дед и, надеюсь, порядочный человек, которому эта смерть, как и всем нам, не может быть безразлична.