Тадеуш Кондрусевич призвал сделать «Дзяды» выходным днем 6 2.11.2017, 11:29

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава Католической церкви в Беларуси отслужил торжественную мессу в честь праздника.

В речи во время торжественной Мессы вечером 1 ноября католический митрополит Тадеуш Кондрусевич назвал Октябрьскую революцию в России, которая до сих пор отмечается как праздник в Беларуси 7 ноября, «экзистенциальной катастрофой» и призвал стремиться к тому, чтобы сделать выходными 1 и 2 ноября, сообщает «Белсат».

1 ноября католики отмечают День Всех Святых, а 2 ноября – День памяти умерших (Деды).

Радуницу, которую празднуют православные верующие, является официальным выходным, а католические дни обязательного посещения могил предков – обычные рабочие дни.

Согласно официальным данным католиков в Беларуси – около 1,4 миллиона, они вторая по численности после православных конфессия в Беларуси. При этом католики отличаются большой регулярностью посещения богослужений и участия в религиозных практиках.

Петиция

В связи с этим митрополит Тадеуш Кондрусевич, который возглавляет Конференцию католических епископов Беларуси, сказал, что борется за появление в государственном календаре новых или хотя бы одного нового выходного дня, а также призвал верующих присоединиться к петиции на сайте Zvarot.by, появившейся 31 октября .

Вечерняя Месса в День Всех Святых в Минской кафедре. Фото catholic.by.

«Более того, руководство государства для удобства граждан перед Радуницей переносить рабочие дни, чтобы православным гражданам Беларуси было удобно выполнить свои обязанности по уборке могил и почитанию предков. Католики, как и многие белорусы, отмечают Деды 1 и 2 ноября по древней традиции, лишены такой возможности, что имеет основания говорить о дискриминации данной деноминации», – отмечается в петиции.

Обращение предлагается подписать белорусам независимо от конфессии. На вечер 1 ноября петицию подписали 529 человек. Обращение будет направлено в Совет министров и Администрацию президента.

Вечерняя Месса в День Всех Святых в Минской кафедре. Фото catholic.by.

Вместе с тем католический иерарх напомнил, что через несколько дней состоится 100-летний юбилей большевистской Октябрьской революции – 7 ноября, которая произошла в России, но принесла неслыханные страдания белорусскому народу. 7 ноября до сих пор остается в Беларуси выходным днем.

Кроме молитв за своих предков митрополит призвал молиться за тех, кто забыт, кто не успел родить детей, погиб в Куропатах, Тростенце, советских и нацистских концлагерях.

31 октября архиепископ Кондрусевич посетил Куропаты и молился в месте, где коммунисты расстреливали белорусское мирное население.

Новый голос

Довольно долго Католическая Церковь в Беларуси избегала публичной полемики с государством, однако даже в этом году иерарх не первый раз вступает в заочную дискуссию с государственными функционерами или обращается к лидерам общественного мнения.

Праздничная месса в честь Всех святых и умерших на старом католическом кладбище в Гродно

Летом архиепископ Минско-Могилевский уже критиковал действия чиновников и вспомнил о дискриминации Церкви.

В мае архиепископ выступил с докладом в Академии управления при президенте Республики Беларусь, где также выразил недовольство действиями и бестактностью некоторых представителей власти, а также призвал к реформе законодательства в сфере отношений между государством и религиозными организациями.