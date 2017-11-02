Стали известны подробности о сбитой милицейским начальником из Гродно женщине 18 2.11.2017, 14:15

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Иллюстрационное фото

Дочь Тамары Козыро рассказала, что все произошло на пешеходном переходе.

26 октября милицейский начальник из Гродно Владимир Сацюк сбивает на собственном авто жительницу деревни Березовка Лидского района Тамару Козыро. В официальных сводках эта информация появляется только через 5 дней, 1 ноября.

Из официальных сообщений неясно, где и при каких обстоятельствах была сбита женщина. Родственники рассказали euroradio.fm, что Тамара Козыро переходила дорогу на пешеходном переходе. Это было вечером, около 19 часов. Женщина всегда носит фликер.

"Мама переходила дорогу по пешеходному переходу. Там освещение, фонарь. Теперь мне ничего не говорят, пока идет следствие. Пока не очень она себя чувствует. К ней ходят следователи", — рассказывает дочь пострадавшей Ксения.

Так выглядит место ДТП на карте

Сейчас Тамара находится в Лидской больнице, женщина перенесла операцию на руке и ноге. Врачи оценивают ее состояние как положительное.

"Чувствует себя хорошо. Вчера ей сделали операцию на руке и ноге, так как там были осколочные переломы. Сейчас поправляется", — сообщили в больнице.

Владимир Сацюк занимает должность заместителя начальника УВД Гродненского облисполкома и начальника милиции общественной безопасности почти 8 лет. Полковник родом из Бреста. У него три высших образования: окончил БГУИР, Академию МВД, Академию управления при президенте. В марте, к 100-летию белорусской милиции, государственное телевидение посвятило Владимиру сюжет.

На Владимира Сацюка возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения" (ч. 2 ст. 317 УК). Все обстоятельства происшествия изучает Следственный комитет. И пока не сообщает никаких подробностей:

Место аварии — это пересечение улиц Дзержинского и Корзюка. Там действительно есть пешеходный переход через улицу Корзюка, сразу возле улицы Дзержинского. Движение по дороге насыщенное, так как это путь между Новогрудком и Лидой.

Вечером 26 октября, когда произошла авария, был дождь, подтверждают сотрудники автостанции. Она находится в 100 метрах от места происшествия.

"Отсюда ничего не видно было, потому что был дождь", — рассказывают сотрудники автостанции.

Очевидцы говорят, что обстоятельства аварии на месте происшествия выясняли восемь часов.

За последнее время насчитываем минимум 5 случаев, когда сотрудники милиции создают ДТП

Март 2016-го. Майор милиции и инспектор ДПС из Орши сбивает восьмиклассницу, она попадает с переломом в больницу. В крови у сотрудника ГАИ находят 1,6 промилле алкоголя. ДПСника увольняют из органов.

Ноябрь 2017. Пьяный начальник ГАИ Барановичей насмерть сбивает 36-летнюю женщину. Ему присудили 7 лет колонии.

Апрель 2017. За рулем задерживают пьяного начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика. Ему присудили штраф и уволили из органов.

Апрель 2017. Сотрудник милиции сбивает на BMW двух пешеходов в Старых Дорогах. Оба пешехода были пьяны.

Август 2017. Пьяный сотрудник милиции выезжает на встречную полосу и таранит забор. Пострадала 18-летняя девушка, которая находилась на переднем сиденье. После уже бывшего милиционера приговорили к 5 годам колонии.