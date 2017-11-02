Эксперты назвали продукты, которые увеличат уровень интеллекта 4 2.11.2017, 11:44

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Американские ученые в ходе длительного исследования определили конкретные продукты для умственного развития.

Группа ученых из Национального института здравоохранения в Мэриленде в ходе длительного наблюдения смогли определить конкретные продукты, которые способны увеличить уровень интеллекта у человека.

Специалисты назвали продукты, которые будут полезны не только для здоровья сердца, но и для мозга. При этом всем известная рыба, находится далеко не на первом месте, пишет orthodox.od.ua.

Самым эффективным продуктом для интеллекта являются лесные ягоды. К примеру, богатая на антиоксиданты клюква, может человеку поумнеть.

На втором месте идет черника, которая не только наладит зрение, но и повысит уровень умственного развития.

Для мозга человека полезна и капуста со свеклой. Данные овощи содержат множество полезных микроэлементов, которые положительно сказываются на головном мозге.

Ученые доказали, что шпинат эффективно предотвращает болезнь Альцгеймера.

Завершает рейтинг продуктов для мозга рыба, которая также помогает поумнеть.