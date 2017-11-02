Гомельские блогеры расскажут, куда идут народные деньги 2 2.11.2017, 11:53

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Почему белорусы платят налоги, а взамен получают ужасное состояние социальных учреждений.

5 ноября в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» гомельчане узнают, кто и как формирует местный бюджет и как можно повлиять на распределение государственных средств, пишут «Свободные новости».

Гостями мероприятия выступят блогеры, авторы YouTube-проекта «Роторная жатка» Дмитрий Сабуров, Виктор Рубцов, Артем Шапоров и руководитель экспертного сообщества «Стратегическая мысль», аналитик Алексей Харкевич.

Организаторы рассказывают, что выбрать такую тему для встречи подтолкнул обзор поликлиник, детских садов и исполкомов: «Блогеры подготовили отличный материал, как в Гомельской области и городе распределяется бюджет, какие приоритеты у местной власти».

В видео блогеры задаются вопросом: «Почему белорусы не хотят платить налоги?» и находят ответ в администрации Железнодорожного района, облисполкоме, детской поликлинике № 3, средней школе № 32, гимназии № 71. Ужасное состояние социальных учреждений Гомеля, по мнению авторов ролика, не зависит от всемирного заговора, масонов или госдепа США, значение имеет распределение средств.

Детальный обзор детских поликлиник можно посмотреть ниже:

Разобраться, как формируется бюджет и кто влияет на распределение средств, можно в это воскресенье, 5 ноября, в 18.00 в арт-пространстве «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2 этаж). Вход бесплатный.