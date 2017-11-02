Молодой специалистке из Пинска рабочую травму признали «бытовой» 2 2.11.2017, 16:32

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Охрана везла продавца кафе на «сработку» и попала в ДТП.

29 июня нынешнего года на перекрестке в Пинске в «Ниву» Департамента охраны врезался грузовик. В аварии пострадали трое милиционеров и 21-летняя Анна Колб, продавщица местного кафе, которую подняли посреди ночи из-за сработавшей в кафе сигнализации. После ДТП она день провела в реанимации, три недели — в травматологии и три месяца была прикована к постели. Травмы пострадавших сотрудников милиции признали производственными — они получили положенные по закону выплаты. Анна — нет: по документам вышло, что свои переломы она получила «в быту», пишет tut.by.

21-летняя Анна Колб — молодой специалист. В пинском кафе «Пачастунак» она отработала полтора года. Попала сюда после лунинецкого колледжа. По графику 28 июня был не ее рабочий день, но девушка заменилась с подружкой.

— Я просто в этот день узнала, что беременна, и решила сегодня поработать, чтобы завтра попасть к врачу.

Рабочий день прошел как обычно. К концу смены Анна закрыла кафе, поставила его на сигнализацию и уехала домой, к мужу:

— Где-то в 5 утра (29 июня. — Прим.) позвонили из Департамента охраны. Сказали, что сработала сигнализация и за мной заедут, чтобы съездить на объект.

Ключи от кафе, по словам Анны, были у всех сотрудников. Однако так сложилось, что в случае сработки звонят тому, кто в тот день закрывал объект.

— Они (сотрудники Департамента охраны. — прим.) приехали, я села в машину, и мы поехали в кафе. Мы приехали, я открыла. Минут 15 они что-то там делали, нашли неполадку. Снова сдала объект на сигнализацию, — рассказала собеседница.

Анна и трое сотрудников Департамента охраны снова сели в патрульную «Ниву» — милиционеры повезли ее домой. Девушка села на заднее пассажирское сиденье за водителем.

Около 5.40 на перекрестке в бок патрульного автомобиля въехал грузовик. Уголовное дело по факту ДТП все еще не завершено. По предварительной информации, милицейская «Нива» ехала по второстепенной дороге и не пропустила Mercedes, который двигался по главной. Удар пришелся на сторону водителя. В аварии пострадали 22-летний водитель и трое пассажиров патрульного авто. Первому досталось больше всех: по словам Анны, парень несколько дней был в коме.

В ДТП Анна получила переломы бедра и таза. Сутки она провела в реанимации. После операции ее перевели в травматологию. Там она провела три недели и выписалась «по настоянию больного».

— Хотелось домой, — вспоминает Аня.

Там же, в больнице, ей подтвердили факт беременности. Плод, к счастью, в аварии не пострадал, и сейчас Анна уже на 23-й неделе. Первенца молодая семья ждет к концу февраля, мальчика назовут Костей.

— Теперь рожать самой нельзя из-за травмы — будут делать кесарево, — объяснила девушка.

После выписки Анна почти три месяца была прикована к постели, до сих пор она ходит с тростью. Скоро, надеется, сможет полностью восстановиться и вернуться к обычной жизни.

Сотрудники Департамента охраны к ее ситуации отнеслись по-человечески и взяли на себя основные расходы на лечение, подчеркивает Аня.

— Мне делали операцию на ногу — нужен был штифт за 6 млн рублей (старыми. — Прим.). Они его покупали. Я телефон разбила в аварии, они мне купили новый. Приходили в больницу, приносили фрукты. И в первую неделю, когда меня выписали, постоянно навещали.

Фото: vk.com/pinskislove

«Вот такая коллизия»

Анна была уверена, что ее травма будет признана производственной: ведь не по своему же желанию она посреди ночи поехала открывать торговый объект! Результаты служебного расследования ее удивили.

— После операции ко мне пришли врачи и спрашивают: «Это производственная травма?». Я сказала, что считаю травму производственной. Наверное, на раз второй или третий, когда я приехала к своему врачу, он как бы между делом спросил: «А что, вашу травму все-таки переквалифицировали в бытовую?». Я ничего об этом не знала.

«Зачем она поехала, если могла отказаться?»

Оказалось, комиссия предприятия-нанимателя ОАО «Надзея-Пинск» действительно решила, что травма Анны является бытовой.

— Есть постановление cовмина «Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве». Там есть пункт, где сказано, что травма считается производственной, если случилась на транспорте нанимателя или страхователя. Они (члены комиссии, которая занималась расследованием случая) дали ссылку на этот пункт. Дескать, автомобиль Департамента охраны не принадлежит ни нанимателю, ни страхователю, и Анна не связана трудовыми отношениями с Департаментом охраны. Они ехали в одной машине, но на водителя составлен акт о несчастном случае [на производстве], а она сидела сзади, серьезно пострадала, но у нее травма в быту. (…) Если бы она ехала на своем транспорте с разрешения нанимателя — это бы считалось производственной травмой. Или если бы наниматель ей выделил служебную машину — это тоже бы считалось производственной травмой, — объяснила председатель областной организации профсоюза работников торговли Елена Брындина, которая взяла ситуацию под свой личный контроль.

Елена Александровна вмешалась в это дело, так как данные ситуации возникают регулярно: практика подвоза работника до объекта, на котором сработала сигнализация, на транспорте Департамента охраны считается нормой.

Фото: vk.com/pinskislove

— Выяснилось, что в договоре с Департаментом охраны не прописано, кто должен подвозить сотрудника на объект. Этот вопрос не урегулирован. Это просто добрая воля работников охраны подвозить материально ответственное лицо на место сработки сигнализации, а вообще они не обязаны. (…) Мы детально изучили договор и установили, что в случае отсутствия работника по месту жительства или отказа от выезда по звонку Департамента охраны они (сотрудники Департамента охраны. — Прим.) обязаны нести службу на объекте до 48 часов.

При этом далеко не каждый наниматель объясняет своим работникам, что те могут отказаться выезжать по звонку Департамента охраны. В случае Анны также встал этот вопрос: зачем она поехала, если могла отказаться? Оказалось, что она об этом не знала — никто не рассказал. При этом до ДТП уже было два случая, когда она выезжала в кафе на сработку.

Без признания травмы производственной девушка не сможет получить существенные выплаты:

— Это немало. Например, ее муж брал на работе отпуск без сохранения заработной платы и три месяца ухаживал, на руках носил. А если человек нуждается в постороннем уходе, то это оплачивается. Кроме того, санаторное лечение, лекарства, медицинские препараты. (…) Есть очень много льгот пострадавшей стороне, если будет доказано, что травма производственная и произошла по вине нанимателя.

Как сообщила Елена Брындина, сейчас решается вопрос о внесении дополнений и изменений в постановление Совета министров о расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Случай Анны помог профсоюзу сформулировать свое предложение: в частности, дополнить пункт, который касается травм, полученных во время следования к месту работы или с работы.

— Мы предложили в таких ситуациях учитывать не только транспорт нанимателя или страхователя, а также «другой организации, оказывающей услуги нанимателю».

«Милиция ее подвозила обратно — с работы домой. Вот что смутило»

Журналисты обратились за комментарием к директору ОАО «Надзея-Пинск» Александру Ожогу. Собеседник пояснил, что служебное расследование проводилось до его назначения на должность, и пока воздержался от комментариев.

Начальник областного управления Департамента госинспекции охраны труда Валентин Проваторов сообщил, что ситуация с Анной обязательно разрешится — и, похоже, в ее пользу.

— Будет производственным этот случай. Расследуется этот материал. Мы рассмотрели это обращение, посоветовались. Случай неоднозначный, спорный. Но после дебатов пришли к выводу, что она все-таки действовала в интересах нанимателя. (…) Она же ехала не из своих интересов, поэтому надо объективно подходить к этой ситуации. Мы приходим к выводу, что все-таки она выполняла трудовую функцию, потому что была сработка (сигнализации). У нее есть чип, и, кроме нее, там никто подъехать на тот момент не мог. Что вызвало первоначальный беглый ответ на ее обращение? То, что не совсем этот момент прописан в правилах расследования и учета несчастных случаев на производстве. В документе написано: [что производственными считаются травмы, полученные] на транспорте нанимателя, а тут транспорт наниматель не предоставлял. Милиция ее подвозила обратно с работы домой. Вот что смутило.