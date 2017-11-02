Синоптики рассказали о погоде на выходных 2.11.2017, 12:55

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До 12 градусов тепла будет в Беларуси в выходные.

"В этом году октябрь выдался очень дождливым: за месяц в среднем по стране выпало почти две месячные нормы осадков. Первые дни ноября также ненастные, но атмосферные фронты принесли не только осадки, но и более теплый воздух с Западной Европы. В ближайшие дни в Беларуси ожидается теплая погода, активные фронты покинут страну, и дождей будет немного", - сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу атмосферные фронты обусловят ночью и утром на большей части территории страны дожди. Днем фронты покинут Беларусь, но в отдельных районах еще не обойдется без небольших дождей. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-востоку до плюс 8 градусов по югу страны, днем - 4-10 тепла.

В субботу и воскресенье погодные условия на территории Беларуси обусловит область повышенного атмосферного давления, ожидается теплая, преимущественно без осадков погода. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, возможен слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов. В субботу днем будет 4-10 тепла, в воскресенье - плюс 6-12 градусов.

В понедельник и вторник, 6-7 ноября, территория Беларуси окажется под влиянием малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. В понедельник в отдельных районах, преимущественно по западу страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром по востоку Беларуси возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по востоку при прояснениях понизится до нуля - минус 1 градуса. Днем будет 6-12 тепла.

Во вторник ночью и утром преимущественно по северной части страны, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 выше нуля, по северо-западу - от нуля до минус 1. Днем будет 3-9 градусов тепла.

В среду, 8 ноября, территория Беларуси вновь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 5-11 тепла.