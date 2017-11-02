Как «мусорная мафия» распиливает коммунальный пирог 2 2.11.2017, 12:59

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Коррупция в Беларуси уходит в высшие эшелоны власти.

В чьи карманы уходят деньги, которые мы платим за услуги ЖКХ, и сколько мы на самом деле за них платим – этим вопросам посвящено расследование журналистов «Белсата».

Белорусы платят за жилищно-коммунальные услуги дешевле всех, если сравнивать с другими странами Европы, после России. Такая ситуация длилась на протяжении многих лет. А какая ситуация сейчас?

Для сравнения журналисты взяли жировки двух типичных квартир в Беларуси и Польше. В Минске жировка за июнь, с учетом электричества, составила около 80 рублей, или 41 доллар США. В Варшаве — втрое больше.

«Газ, который берет от Газпрома Польша, он дороже, конечно, чем для Беларуси», — говорит председатель «Защиты прав потребителей» Владимир Новосяд.

Но то, что жители Беларуси получают скидку на электричество, так сказать, на халяву — иллюзия. Завышенная нагрузка по энергоресурсам на предприятия снижает их конкурентоспособность и, соответственно, способность платить зарплаты. В июне, когда у белоруса со среднестатистическим заработком, после уплаты налогов и коммуналки, оставалось на руках 330 долларов США, то у поляка — в два с половиной раза больше.

«У нас государство говорит — мы вам диктуем, вы платите 44%. Вопрос — откуда берутся остальные 55? А берутся именно из косвенных налогов», — говорит Новосяд.

Между тем, жировки в Беларуси продолжают дорожать. Теперь даже субсидированный белорусский тариф для населения на электроэнергию — уже выше, чем, например, украинский. Министр ЖКХ Александр Терехов объясняет высокую себестоимость белорусской коммуналки тем, что она перегружена многочисленными непрофильными затратами.

Чтобы притормозить рост тарифов ЖКХ для населения, Александр Лукашенко провел в прошлом месяце совещание о революционной, по его словам, реформе, ЖКХ.

В течение ближайших двух лет власти планируют сделать две вещи. Во-первых — очистить систему Жилищно-коммунального хозяйства от непрофильных активов, таких, как санатории, подшефные колхозы и спортивные команды. Во-вторых — разделить функции заказчика услуг и их исполнителя.

Таким образом, жители Беларуси по-прежнему платят за коммуналки меньше, чем наши западные соседи. Но это — не халява. Эти субсидии государство забирает у нас при помощи снижения зарплат и налогов.

Причем, забирает гораздо больше, чем возвращает в виде субсидий. Для сравнения, у среднестатистического поляка, после уплаты коммуналки и налогов, даже с учетом платной медицины и дорогостоящего топлива и недвижимости, остается на руках в четыре раза больше денег, чем у белоруса, при том, что пища и одежда в Польше стоит дешевле. Между тем, даже в абсолютных цифрах, белорусские тарифы на коммуналку, по некоторым категориям, уже обгоняют, например Украину. Там тариф на электроэнергию для населения в Киеве — на четверть меньше, чем даже субсидированная ставка на электричество для минчан.

Правда, власти, наконец, спохватились и решили всерьез взяться за реформу ЖКХ, и даже уже взялись. Но эти усилия, отчасти, разбиваются о коррупцию, которая ведет в наивысшие эшелоны власти.

Реформа жилищно-коммунального хозяйства началась еще в прошлом году.

С прошлого года государство начало выставлять тендеры, на, например, уборку подъездов. Многие тендеры повыигрывали частные компании. Отдавать уборку на аутсорсинг частникам начали и другие государственные организации. Так, в этом году отделение Белорусской железной дороги в городе Лунинец заключило договор об уборке своих офисов с частной компанией «Чистый мир». По документации, размещенной на официальном сайте госзакупок, частник согласился убирать территорию площадью почти 3 тысячи квадратных метров по цене 26 рублей за одну уборку. Специалисты в области клининг объясняют — такая цена — не просто маленькая, а нереально мизерная.

«За 26 рублей я не знаю как можно найти людей, даже в Лунинце, которые бы это делали качественно», — говорит совладелец компании «Чистый кит» Иван Шило.

В чем же смысл такого бизнеса? Представители Чистого мира говорят, что они специально пока работают в минус, чтобы зарекомендовать себя и закрепиться на рынке.

Но, как оказалось, все объясняется гораздо проще. В прошлом году сотрудник брестской железной дороги Александр Клочков, ответственный за очистку вагонов в своем депо, разбираясь в бумагах, обнаружил, что спустя 20 дней после того, как его учреждение заключило официальную сверхвыгодную сделку с Чистым миром, начальник брестского участка Белорусской Железной дороги Александр Афанасьев подписал с этой компанией дополнительное соглашение, согласно которому тариф с нереально маленького стал уже нереально высоким.

Несмотря на открытые угрозы Афанасьева об увольнении, Клочков написал об этом в прокуратуру. После чего, как его и предупреждал начальник, на сознательного сотрудника посыпались дисциплинарные выговоры, которые закончились увольнением. В результате история закончилась хорошо. Клочков, через суд, добился своего восстановления на работе. Но Афанасьев, за теневую сделку с подрядчиком, получил от прокуратуры только предупреждение за «создание условий для коррупции». А «Чистый Мир» продолжает массово забирать себе подряды на уборку в государственных учреждениях и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Они берут большие объемы, но не всегда хорошо выполняют эти тендеры, в частности — на ежедневную уборку подъездов», — объясняет Иван Шило.

Специалисты объясняют — такое благодушное отношение прокуратуры к действиям начальника брестской железной дороги с явными признаками коррупции, может объясняться только тем, когда коррупционные связи «Чистого мира» уходят значительно выше областного уровня, а Афанасьев действовал по приказу сверху. То есть, чиновники в высшем руководстве страны заставляют своих подчиненных выставлять тендер на заведомо нереальных условиях. В результате, на подряд берется связанная с чиновниками компания, с которой потом тихо подписывается дополнительное соглашение, уже по нереально высокой цене. Как стало известно из прежнего расследования «Белсата», такая система действует в энергетике.

«Можно смотреть, как прятались отходы со стадиона Динамо. Все это идет на свалки, хотя, согласно законодательству, на свалки это вывозить нельзя. Соответственно, об этом знают в комитете природных ресурсов, об этом знают в горисполкоме. Но, в принципе, никого из этих предприятий не наказывают. Соответственно, понятно, что схема достаточно непрозрачная, можно сказать, даже, коррумпированная», — рассказывает директор Мусоросортировочной станции «Западная» Дмитрий Кучук.