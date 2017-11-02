закрыть
2 ноября 2017, четверг, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной планеты

  • 2.11.2017, 13:13
Ангела Меркель

На втором месте оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes. Ее признавали самой влиятельной женщиной мира также в 2015 и 2016 годах.

На втором месте - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая впервые попала в рейтинг за счет успехов в политике и прохождении процедуры Brexit.

Третье место в списке - у супруги миллиардера Билла Гейтса Мелинды Гейтс. Она за год вместе с мужем выделила более $40 млрд на гранты.

Фото: Reuters
Ангела Меркель

На четвертом месте - операционный директор Facebook Шерил Сандберг, а на пятом гендиректор General Motors Мэри Барра.

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон потеряла 65 позиций. Она оказалась на 67 месте. В прошлом году она занимала второе место.

Королева Великобритании Елизавета II получила 26-е место.

Дочь и советник президента США Иванка Трамп - на 19 месте.

Глава МВФ Кристин Лагард оказалась на восьмой строчке рейтинга, а верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на 17.

В список попали певицы Бейонсе (50 место) и Тейлор Свифт (85 место).


Мнение

Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас