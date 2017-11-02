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Курс биткоина перевалил за $7 тысяч

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  • 2.11.2017, 13:21
  • 1,584
Фото: 123rf

В ходе торгов 2 ноября криптовалюта обновила исторический максимум.

Самая популярная в мире криптовалюта в четверг днем на ряде бирж превысила историческую отметку в 7 тысяч долларов, сообщает РИА «Новости».

Ранее аналитики прогнозировали, что биткоин может приблизиться к уровню 7 тысяч долларов на фоне планов крупнейшего мирового оператора фьючерсных бирж CME Group запустить фьючерсные контракты на эту криптовалюту.

Предыдущую отметку — в $6 000 — биткоин перешагнул 20 октября.


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