Минский строитель: Лукашенко, не справляешься — уходи 6 2.11.2017, 13:20

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Правитель только «переставляет» чиновников с одного теплого места на другое.

В редакцию сайта Сharter97.org поступило письмо работника СУ-25 МинскПромСтрой, который раньше обращался в связи с невыплатами зарплат и командировочных расходов после поездки в российский город Тула. Тогда благодаря оперативной реакции Сharter97.org рабочим вернули деньги:

«30 октября, 2017 года мне позвонил начальник отдела кадров СУ-25 МинскПромСтрой, по телефону вместо того, чтобы сообщить куда выезжать на работу, он сообщил мне, что я уволен и могу приезжать забирать уже готовую трудовую книжку. Хорошо. Раз уж уволил, то где мой полный расчет в день моего увольнения?

Кроме того, есть Трудовой кодекс Беларуси, статья 77, где все четко написано.

Прошло время, а поступления и шевеления начисления расчета так и нет. Возникает вопрос - на каком основании? Звоню в бухгалтерию СУ-25, где меня переключают из кабинета в кабинет и все без толку.

Лукашенко, если ты не справляешься со своими обязанностями, не можете навести порядок в стране, в огороде, как хозяин, то уступи этот огород другому хозяину. За все время твоего правления я не встречал, чтобы ты что-то хорошее сделал в стране, вижу только, как с теплого места на теплое место переставляешь правительство.

СУ-25 МинскПромСтрой тому пример - руководители делают, что хотят, нарушают закон и не отвечают за это.

За само увольнение я не переживаю, я специалист и для меня работы хватит на любом предприятии. Я хочу, чтобы обратили внимание на неоднократные беззакония на предприятии против рабочих. Мое увольнения связано с тем, что я их беззакония выношу на свет», - написал минчанин.