Жителей Гомельщины тысячами отправляют убирать лен вручную 15 2.11.2017, 13:29

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Мобилизация затронула в первую очереди студентов, работников школ и предприятий.

Возвращением в советские времена повеяло на Гомельщине. Тысячи людей — работники школ и предприятий, курсанты, чиновники, студенты — в авральном режиме отправляются убирать лен. Вообще-то, убрать его надо было еще в начале осени — но не дала погода. Машины «не берут», надо поднимать вручную, пишет onliner.by.

Вчера утром по бюджетным организациям разошлась команда из облисполкома: «Оказать помощь трудовыми ресурсами, техническую и материальную». Через несколько часов колонны автобусов, набитых спешно мобилизованными горожанами, двигались в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы.

И раньше периодически всплывала информация о том, что в том или ином хозяйстве работников сторонних организаций бросают, например, на уборку кукурузы под снегом. Но до сих пор это носило характер локальных недоразумений. На этот раз все масштабней.

О том, что идет мобилизация, сообщали люди из разных предприятий и организаций. Кто-то говорит, что задействованы около 2 тысяч человек, другие уверены, что больше.

— Вчера в 9 утра поступила команда — в 11 уже мы загрузились в автобусы и поехали, — рассказывает Елена, представлявшая одну из организаций Гомеля. — Только от нашего района отправились пять автобусов МАЗ, в каждом человек 170, я думаю. Кто сидел, кто стоял. Сказали, что едем в Кормянский район, но куда конкретно — не объясняли. Там были и работники школ (в основном техперсонал, не учителя), и учащиеся колледжей с кураторами, и курсанты, и рабочие гомельских предприятий. Конечно, возмущались... Но потом сели и поехали.

О курсантах позаботилось их начальство — обеспечили сапогами и горячим питанием. Остальным выдали перчатки и показали, что делать: надо поднимать лежащий на поле скошенный лен, собирать в снопы и ставить вертикально для просушки.

— Тянешь его по земле, сгребаешь, а он мокрый, перчатки сразу промокли, — рассказывает одна из работниц системы образования. — Холодно, ветер... Кто-то греб ногами, пару человек, я видела, использовали грабли. Некоторые плюнули сразу и пошли ждать отправки домой. Вообще, кроме наших автобусов, вокруг поля стояло много «Пазиков», микроавтобусов. Это, как я поняла, привезли бюджетников из Кормянского района. В общем, так мы промучились часов до 5, домой вернулась примерно в 21:00. Оплата? Нет, никто не говорил. Наверное, это была гуманитарная помощь.

В предприятии «Гомельлен», чьи поля расположены в разных районах области, говорят, что нормально убрать лен раньше не позволила сырая погода. Из-за поздней весны сдвинулись сроки сева и, соответственно, созревания. Теперь из-за сырости скошенный лен не могут собрать машины и скатать в «катушки». Речь идет, по всей видимости, о тысяче гектаров в разных районах.

— Десять дней нам буквально не хватило... — говорит главный агроном ОАО «Гомельлен» Виталий Кудленков. — Лен же полностью зависит от погоды, нет погоды — что хочешь делай. Решением облисполкома задействовали для уборки город, районы. В общей сложности задействованы около 2 тысяч человек из Гомеля и из тех районов, где находятся поля. Вчера поднимали лен вручную, сегодня дождь — дали отбой. Сейчас важно собрать лен в конусы, чтобы его просушило ветерком. Есть надежда на улучшение погоды в ближайшие дни, нам этого хватило бы...

Как эта работа будет проходить по бухгалтерии — пока непонятно. Возможно, проведут как спонсорскую помощь.