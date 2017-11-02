Герой Марша 2.0 из Кобрина: Мы должны жить в свободной стране, где уважают мнение каждого 1 2.11.2017, 13:40

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Жителя Кобринa судят за участие в мирной акции протеста.

Суд над жителем города Кобрина Сергеем Фалейчиком отложен на 9 ноября. Такое решение принял судья Кобринского суда Петр Тимошенко, которому протокол из милиции поступил только сегодня.

Общественный активист Александр Мех, который был в суде, чтобы поддержать Фалейчика, рассказал «Радыё Рацыя»:

«И дальше идет давление на общественных активистов и на тех граждан, которые выражают свою общественную позицию. Сергей был в Минске на Марше рассерженных белорусов 2.0. И вот началось преследование. Причем Сергей же не какой-то политический деятель, он простой работник завода».

По словам Александра Меха, Фалейчик был на мирном митинге 21 октября в Минске. Он не выступал, не держал бело-красно-белого флага, «не выражался» - просто попал в объектив журналистов.

А поехал, так как считает, что «так дальше жить нельзя. Власть вместо того, чтобы прислушаться к людям и принять реальные шаги для улучшения ситуации, способна только на репрессии. Таким образом режим умножать своих противников».

Суд над Сергеем Фалейчиком начался 2 ноября в 10 часов. Для составления протокола его срочно разыскивали 1 ноября через его любимую женщину. Протокол составляли на улице, после работы при свете фонарика.

Мужчина возмущен и протоколом, и так называемым «судом». Поскольку не считает себя виновным, о чем и указал в протоколе. «Я не отрицаю, что находился на митинге, и это мое право - выражать то, что я думаю, как я считаю для себя правильным. Никаких противоправных действий в отношении других лиц не я не осуществлял. Все прошло мирно, а тут мне говорят, что это «несанкционированно». А я отвечаю, что не согласен с этим. Мы должны жить в свободной стране, где уважают мнение каждого человека», - заявил Сергей Фалейчик.

Житель Кобрина никогда раньше не участвовал в общественной жизни. Но считает, что так дальше ни в экономическом, ни в политическом плане жить нельзя. Если цены растут каждый день, зарплаты снижаются, а за высказанное публично слово в общественном месте тянут в суд.