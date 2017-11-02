Виталий Родионов: С дочерью говорю на белорусском языке 2.11.2017, 13:52

Виталий Родионов

Нападающий БАТЭ рассказал, почему отправил дочку в белорусскоязычную школу.

Нападающий борисовского БАТЭ Виталий Родионов рассказал, почему в своей семье разговаривает на белорусском языке, пишет «Трибуна»:

– В гимназии дочка изучает 2 языка – английский и китайский. Гимназия белорусскоязычная.

- Как вы пришли к такому решению?

– Основной мотив был в том, чтобы она в этом возрасте впитала в себя как можно больше. Русскоязычная среда у нее повсюду, а белорусский язык она слышит только при общении со мной и в школе. Это дополнительный образовательный момент, который лишним не будет.

- С дочкой вы общаетесь на белорусском?

– Да. Нужно было готовить ее к школе. За несколько лет мы с ней перешли на общение на белорусском языке. Мне полезно и ей.