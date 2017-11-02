Виталий Родионов: С дочерью говорю на белорусском языке
- 2.11.2017, 13:52
Нападающий БАТЭ рассказал, почему отправил дочку в белорусскоязычную школу.
Нападающий борисовского БАТЭ Виталий Родионов рассказал, почему в своей семье разговаривает на белорусском языке, пишет «Трибуна»:
– В гимназии дочка изучает 2 языка – английский и китайский. Гимназия белорусскоязычная.
- Как вы пришли к такому решению?
– Основной мотив был в том, чтобы она в этом возрасте впитала в себя как можно больше. Русскоязычная среда у нее повсюду, а белорусский язык она слышит только при общении со мной и в школе. Это дополнительный образовательный момент, который лишним не будет.
- С дочкой вы общаетесь на белорусском?
– Да. Нужно было готовить ее к школе. За несколько лет мы с ней перешли на общение на белорусском языке. Мне полезно и ей.