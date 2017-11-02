Бобруйчане требуют уменьшить очереди в больницах 1 2.11.2017, 13:56

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Около ста жителей Бобрйска подписались за сокращение очередей к врачам.

Активисты подали в исполком обращение об уменьшении сроков ожидания приёма узких специалистов в поликлинике №7. Инициатором сбора подписей был Алексей Трофимов – бобруйчанин, активист оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Молодой человек лично столкнулся с необходимостью ждать от недели до трёх, чтобы попасть к врачу, пишет babruysk.by.

«Звонишь записаться к узкому специалисту, а тебе говорят – через две недели, три. Раньше вообще не бывает ничего. Спрашиваю – а если платно? Тогда бывает, что и на следующий день можно», – рассказывал нам ранее Алексей.

Молодой человек считает, что такая ситуация неприемлема, и что в государственных поликлиниках не должно быть приоритета для тех, кто может заплатить за приём врача.

Активисты собирали подписи среди жителей микрорайонов 5,6 и 7, которые и обслуживает поликлиника №7.

Помимо сокращения очередей в поликлинике, Алексей Трофимов хочет добиться расширения возможностей для детского досуга в микрорайонах. Подписи бобруйчан за открытие дополнительных кружков и секций для детей в этих районах, Алексей также отнёс в исполком.