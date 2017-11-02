Понабежали тут Виталий Портников, graniru.org

2.11.2017, 14:09

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Виталий Портников

И дело вовсе не в том, что Москва отказывается выдавать проходимцев.

Анание Никич, один из организаторов попытки государственного переворота в Черногории, признан в России беженцем. Он не будет выдан черногорским властям и не предстанет перед судом наравне с остальными заговорщиками, пытавшимися убить главу правительства Черногории Мило Джукановича и предотвратить вступление бывшей югославской республики в НАТО. Решение спасти Никича от правосудия продолжает славную традицию современной России, ставшей самым настоящим убежищем проходимцев.

Кого только тут не спасали! Бывших чиновников, которые вынуждены были бежать от народного гнева, - конечно же, ведь Россия всегда выступает против переворотов и в поддержку законных властей! И организаторов переворотов, которые вынуждены были бежать после провала очередного заговора против законных властей, - конечно же, ведь Россия всегда готова помочь тем, кто на стороне справедливости!

В этой странной неразборчивости есть своя логика: критерий предоставления убежища связан не с легитимностью или ее отсутствием, а с готовностью служить. Служить не своей стране, а соседней. Так в одно время в Москве оказались бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов, вынужденный покинуть страну после потери власти, и бывший премьер Азербайджана Сурет Гусейнов, который организовывал заговоры против двух президентов - сначала Абульфаза Эльчибея, а потом и Гейдара Алиева. Потом, правда, Гусейнова выдали в Баку - Москва не столько предоставляет убежище, сколько берет в заложники, и об этом должен знать каждый, кто рассчитывает на ее гостеприимство.

Сейчас ситуация шизофреническая уже с украинскими "беженцами". Кремль впустил бывшего президента Виктора Януковича, бежавшего от Майдана, бывшего премьера Николая Азарова, которого снял с должности сам Янукович, и группу бывших депутатов Верховной Рады, оставшихся в Киеве после бегства своего предводителя и работавших под началом Александра Турчинова. Все эти люди говорят о "государственном перевороте", но у каждого дата переворота совпадает с датой их собственного отлучения от корыта. При этом никто не гарантирует, что российская защита не сменится российской же тюрьмой: как раз накануне отказа выдавать Никича в Москве был задержан Игорь Бакай, бывший глава украинского "Нафтогаза", бежавший еще от Майдана 2004 года, - через 13 лет в Москве решили, что он и в самом деле мошенник.

И дело вовсе не в том, что Москва отказывается выдавать проходимцев. Дело в том, что никто, кроме проходимцев, Россию больше не поддерживает.

Виталий Портников, graniru.org