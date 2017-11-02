От жены Николая Статкевича скрывают день его выхода на свободу 3 2.11.2017, 14:39

Марина Адамович

Марине Адамович так и не сообщили, когда освободят одного из лидеров БНК.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич c 30 октября отбывает наказание в тюрьме на минской улице Окрестина. Но за что и на сколько дней его посадили, по-прежнему неизвестно, передает «Радыё Свабода».

Предположительно, Николая Статкевича посадили на 5 суток за Акцию предупреждения 8 сентября, но это дежурный на Окрестина не подтвердил и не опроверг жене политика Марине Адамович, когда 2 ноября принимал передачу для ее мужа.

«У него был протокол за его прошлое освобождение, которое расценили как пикет, плюс еще были две акции, в которых он принимал участие. Я вытащила еще из почтового ящика кипу бумаг, что нас с Николаем ждет заказная корреспонденция: на меня из суда, на Николая из суда, три из РУВД - перечисляет Адамович. - Сегодня в очередной раз спросила у дежурного, чтобы он уточнил дату, когда Николай должен выйти на свободу.

Дежурный начал суетиться, говорить, что этой информации он не имеет, что это не является его прямой обязанностью... Сижу сейчас, думаю, что это должно значить: или добавили они Николаю что-нибудь, или он, скажем так, просто хотел продемонстрировать свою значимость. Буду еще звонить начальству - что же еще остается делать».

Тем временем соратника Николая Статкевича, поэта и политика Владимира Некляева приговорили к 10 суткам за акцию, в которой Некляев не участвовал.