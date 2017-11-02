Придавленного плитой в Могилеве мальчика спасают врачи со всей страны 2.11.2017, 14:58

Владельца недостроенного дома задержали.

Ребенок, пострадавший при обрушении плиты перекрытия в заброшенном недострое в Могилеве, находится в реанимации Могилевской областной детской больницы в крайне тяжелом состоянии.

Ночью Дениса оперировали по поводу массивного кровотечения. Операция длилась 6 часов, в ней принимали участие врачи из Могилева, а также трех республиканских научно-практических центров: неврологии и нейрохирургии, травматологии и ортопедии, а также детской хирургии, рассказал tut.by главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

— Мальчик в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Какие-либо прогнозы делать затруднительно — мы не знаем длительности клинической смерти: какое точно время ребенок пролежал, придавленный плитой перекрытия, без дыхания и сердцебиения.

У 9-летнего Дениса — тяжелая комбинированная травма: глубокое переохлаждение и сочетанная массивная скелетная травма. Белорусские медики делают все возможное для его спасения.

Трагедия в Могилеве произошла 1 ноября. В недостроенном частном доме обрушилось аварийное перекрытие. Под завалами оказались двое школьников — мальчики 9 и 10 лет. Один из них погиб на месте, второй находится в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель Могилева, который в 2008—2010 годах на указанном земельном участке без соответствующего разрешения стал самовольно строить дом.

1 ноября в 15 часов 46 минут спасателям сообщили о том, что по адресу: г. Могилев, ул. Загородное шоссе, д. 31 под плитой в строящемся здании зажаты двое детей. По прибытии на место происшествия сотрудники МЧС с помощью гидравлического оборудования достали тела двух детей. После проведения реанимационных мероприятий сотрудники скорой констатировали смерть 10-летнего мальчика, второй ребенок, 9-летний мальчик, доставлен в реанимацию.

Как выяснили следователи, пострадавшие мальчики пришли в гости к своему другу-второкласснику, проживающему по соседству со строящимся объектом, рассказали в СК. Собираясь уходить домой, ребята предложили своему младшему товарищу поиграть в заброшенном недостроенном доме, однако тот отказался: мол, родители запрещают ходить туда, так как там опасно, дом в аварийном состоянии, в нем отсутствует крыша. Мальчишки его не послушали. Когда они вылезали из дома через оконный проем, обрушилась плита потолочного перекрытия. Увидев это, 7-летний мальчишка побежал к матери и соседу, которые вызвали спасателей и милицию.