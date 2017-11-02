В Нью-Йорке поставили поддельный Apple Store – и к нему выстроилась очередь 2.11.2017, 15:09

Фото: Improv Everyhwere / tjournal.ru

Юмористы-импровизаторы разыграли жителей мегаполиса.

Американский коллектив комиков-импровизаторов Improv Everywhere разыграл жителей Нью-Йорка, «открыв» на спуске в станцию метро поддельный Apple Store, сообщает tjournal.ru.

Для убедительности они выстроили ко входу очередь из 50 человек, которые якобы ждали начала продаж iPhone X. Несколько людей поверили комикам и встали за ними.

Команда Improv Everyhwere повесила большой логотип Apple на лифте станции в районе Манхэттена. Затем комики поставили возле него нескольких подставных «сотрудников Apple Store», которые делали вид, что запускают людей по одному. «Покупатели» из очереди, которые тоже были частью шутки, спускались на лифте, а затем поднимались якобы с новыми iPhone.

Фото: Improv Everyhwere / tjournal.ru

Шутка американского коллектива привлекла внимание прохожих. По словам организаторов, вскоре после начала розыгрыша к подставной очереди начали подходить люди и вставать за ними, чтобы тоже купить iPhone X. В таких случаях комики в форме сотрудников Apple Store подходили и говорили, что в магазине всего 50 устройств, поэтому до них очередь не дойдет.

Фото: Improv Everyhwere / tjournal.ru

В Improv Everywhere заявили, что одна пара осталась ждать в очереди «на всякий случай», несмотря на уговоры. Тогда организаторы запустили их внутрь: спустившись, они оказались на станции метро, где им вручили пустые коробки от iPhone.

Розыгрыш, который проводился в октябре, смутил и пользователей Reddit. Один из участников форума спрашивал остальных, слышали ли они что-нибудь о новом магазине Apple на Манхэттене, где люди уже ждут новый флагманский смартфон.