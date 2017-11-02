Поставки белорусского топлива в Украину обвалились на 90% 2 2.11.2017, 15:32

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Резкое снижение поставок связано с плановым ремонтом на Мозырском НПЗ.

В октябре поставки бензина А-92 из Беларуси снизились по сравнению со среднемесячным показателем текущего года на 91% до 4 тысяч тонн.

Об этом украинскому экономическому изданию enkorr.com.ua сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Резкое сокращение поставок от основного поставщика привело к дефицит баланса А-92 в объеме 30-35 тыс. тонн, что составляет около 40% потребления этой марки. Такой недостаток будет провоцировать рост цен на моторное топливо.

Потребление бензина А-92 в Украине в 2017 году составляет 80-85 тыс. тонн в месяц. Из них на импорт приходится 40-45 тыс. тонн, которые на 98% наполняются из Беларуси. В октябре 2017 г. импортные поставки А-92 составили 9,7 тыс. тонн, из которых всего белорусские – 4 тыс. тонн.

Согласно данным журналистов, резкое снижение поставок связано с плановым ремонтом на Мозырском НПЗ, который начался 10 сентября и должен закончиться до конца октября.