Крик души минчан: Платили за капремонт 50 лет, а нам только стены покрасили 11 2.11.2017, 15:59

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Коммунальники решились на эксперимент: сделать капремонт за месяц.

Как? Заранее организовать всех участников, подготовить стройматериалы и работать одновременно на кровле, фасаде, в подъездах и подвалах.

Экспериментируют в 10 домах, и вот в первом, пятиэтажке на ул. Андреевской 1969 года постройки, ремонт окончен. Правда, в первом доме уложились в полтора месяца. Журналисты kp.by отправились посмотреть на преображение и узнать мнение жителей.

Вот так теперь выглядит обновленная кирпичная пятиэтажка

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Дом покрасили и трубы поменяли - и это капремонт?»

Внешне пятиэтажка выглядит неплохо - ее оштукатурили и выкрасили в белый и голубой цвета, балконы обшили красными металлическими листами. Дорожки у подъездов выложены плиткой, во дворе - новая детская площадка, площадка для контейнеров. Даже постройку для инвентаря разрисовали пейзажами.

- Вам понравилось качество капремонта и как двор благоустроили? - спрашиваю у мамы с ребенком в песочнице.

Во дворе сделали детскую площадку

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Я очень довольна, что сделали и отгородили детскую площадку, - говорит девушка. - А вот ремонт так себе. У нас квартира на первом этаже, по всей стене коридора провели газовую трубу. Раньше она проходила через ванну и туалет. Это испортило вид, а раздвижные двери теперь не закрываются.

Мамы довольны, что детскую площадку огородили, теперь можно не бояться, что ребенок может попасть под машину

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Заходим в подъезд. Зрелище впечатляет: краска отваливается вместе со штукатуркой, ступеньки выщерблены, из незакрытого щитка торчат провода. Объяснение простое: в капремонт отделка теперь не входит, привести подъезд в порядок должны жильцы», - пишет издание.

Ремонт подъезда жильцы должны делать за свой счет

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

В основном в доме живут пенсионеры и им дорого делать ремонт подъезда за свой счет

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- С нас собирают по 84 рубля, чтобы сделать подъезд. Никто из соседей не хочет платить, - жалуется пожилая жительница. - Дом покрасили и трубы поменяли - и это капремонт?! Щиток не меняли. Вторые двери стоят 47 лет, как построили дом...

Оконные проемы сделали в половину меньше, чем были. Жильцы дома говорят, что теперь в подъезде будет темно и, чтобы посмотреть в окно, нужно подставлять стульчик.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Это не капремонт! Подмазали для отвода глаз, - говорит одна из жительниц отремонтированного дома.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Матери 86 лет, она чуть спускается по лестнице. Поручня у подъезда нет, хотя до ремонта был, а скоро зима, скользко, - подключилась еще одна жительница. - Говорят, заказали два месяца назад. Балкон обшили металлом, но про его укрепление никто ничего не говорил. И после ремонта напор воды в ванной нормальный, а на кухне - еле капает. До ремонта все в порядке было! Мастер чистил, оказалось, в трубах был мусор.

Одна из жительниц жалуется, что у подъезда обещали поставить поручень, но ждут его уже два месяца.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

У входа, где ступеньки, уже два месяца обещают поставить поручень

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Крыша не течет - и я довольна»

В другом подъезде ситуация не лучше.

- Все соседи недовольны! - говорит молодая женщина из квартиры на четвертом этаже. - Люди 50 лет платили за капремонт, сделали только стояк - и то плохо. Слышим, кто когда в туалет ходит… В подъезде были панорамные окна - от пола до потолка. Их наполовину заложили кирпичом и поставили маленькие. Змеевики в ванную привезли такие страшные, что многие отказались их ставить, мы тоже. Покрасили дом в кастрюльный голубой цвет. Говорят, что ремонт делали полтора месяца, на самом деле - дольше. Еще в июне начались перебои с водой.

В подъездах заменили щитки

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Жители второго подъезда тоже не хотят ремонтировать его за свои деньги.

- У нас течет ливневая канализация. На втором этаже замочило стену - краска отвалилась. Но это не наша вина, почему мы должны платить за ремонт? Я с пенсии должна платить, хотя 50 лет отчисляла на него, - сетует женщина с третьего этажа.

Стены в подъездах зашпатлевали только там, где прокладывали коммуникации.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Стены в подъезде обшарпанные, зато есть информационный стенд

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Но есть и те, кто остался доволен.

- Стояки поменяли, крышу отремонтировали. Я живу на пятом этаже, пока не течет, - говорит жительница первого подъезда. - В принципе, я довольна. Подъезд будут красить за счет жителей. Я на это дала согласие.

Жильцы соседнего дома, где сейчас начался капремонт, боятся, что у них все сделают так же, как и на Андреевской, 7, корпус 2

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

После того как эксперимент закончится, коммунальники проанализируют, что получилось, а что - нет, и пересмотрят сроки.

Что сделано в доме?

ЖКХ Партизанского района Минска отчиталось: на фасад нанесли защитно-отделочный штукатурный слой и покрасили, на балконах заменили ограждения на экраны из металлопрофиля, уменьшили оконные проемы в подъездах и вставили стеклопакеты, обновили лестницы у подъездов и козырьки над входами, вымостили плиткой пешеходную зону до проезжей части. Отремонтировали кровлю и подвалы. В подъездах заменили электрощитки, зашпатлевали стены там, где прокладывали коммуникации.

На бытовке коммунальников нарисовали пейзажи

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Дорожки у подъездов выложили плиткой

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

На балконах заменили экраны

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

«Ремонт подъезда делается за счет собственников жилья»

- Все, что должны были сделать, мы сделали, - пояснили в КУП «ЖКХ Партизанского района города Минска». - Стояк подключили к уже существующим трубам в квартирах. Так что текут трубы жильцов, мы за них не отвечаем. Что началось это после ремонта, они лукавят. Балконы в этом доме мы усиливать не должны были. Щитки в подъездах все поменяем. По приказу Минжилкоммунхоза №5 текущий ремонт подъездов выполняется за счет собственников и нанимателей жилья.

Во дворе повесили ящик для обращений жильцов дома

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Возле дома есть информационный стенд для жильцов со всей информацией о проведении капремонта

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Напомним, отказаться от ремонта подъезда, если по санитарному состоянию он требуется, жильцы не могут. Ремонт все равно сделают, а деньги за него вычтут через жировки.