В Москве студент колледжа зарезал преподавателя и сделал селфи 10 2.11.2017, 16:16

11,564

Затем молодой человек покончил с собой.

Издание lenta.ru собрало все, что известно о скандальной истории на данный момент.

В столичном колледже обнаружили два трупа

Около 13:00 в здании учебного заведения непрерывного образования на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) в районе Кунцево (Западный округ Москвы) были обнаружены два тела с ножевыми ранениями. «По предварительным данным, на них имеются признаки насильственной смерти, на месте происшествия приступила к работе следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются», — рассказала «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о двойном убийстве.

Погибшие — преподаватель и студент

По словам источника в правоохранительных органах, погибшие — 18-летний студент 3-го курса Андрей Емельянников и 44-летний преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) Сергей Данилов. У обеих жертв перерезано горло.

У громкого преступления не оказалось свидетелей

Сотрудники правоохранительных органов сразу начали поиск свидетелей произошедшего. Ситуацию осложнил тот факт, что убийства были совершены на перемене, когда в аудитории, ставшей местом преступления, никого не было. По словам находившихся поблизости очевидцев, никаких криков оттуда не раздавалось, из класса никто не выходил.

Студент Емельянников сделал селфи с убитым преподавателем

Как выяснилось вскоре после преступления, около 13:00 1 ноября — как раз в предполагаемое время убийства — Андрей Емельянников выложил селфи на фоне убитого преподавателя на своей странице во «ВКонтакте». На снимках видно тело мужчины в луже крови, окровавленный нож и руки студента. Молодой человек улыбается на камеру, на его лице видны брызги крови. Практически сразу после того, как фотографии разошлись по соцсетям, аккаунт студента заморозили. В настоящее время он недоступен. До блокировки страницы Емельянникова на ней содержалось минимум информации о владельце. Единственное, что обращало на себя внимание, — увлечение погибшего шутером Battlefield 4.

Он мог убить преподавателя и покончить с собой

Тела были найдены на полу аудитории, рядом с телом преподавателя находился нож. В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. По словам источника в правоохранительных органах, согласно основной версии, между погибшими произошел конфликт. В результате 18-летний молодой человек несколько раз ударил мужчину ножом, а потом покончил с собой. Причины ссоры источник не уточнил. Если эта версия верна, то студент мог специально дождаться перемены, чтобы остаться наедине с педагогом, а затем убить его и совершить самоубийство. Впрочем, проверяются и другие версии. Согласно одной из них, Данилов и Емельянников были убиты неким третьим лицом, которому удалось скрыться с места преступления. Об этом, в частности, говорит тот факт, что следователи квалифицировали произошедшее по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц»). Также проверяется версия о том, что трагедия произошла в ходе драки между погибшими.

О погибшем преподавателе студенты отзываются хорошо

«Насколько я помню, это преподаватель, с которым можно договориться, он даже прогульщикам оценки нормальные ставил, задавал вопросы по теме и все, только глупый бы не ответил», — написал о Сергее Данилове в одной из соцсетей бывший выпускник колледжа. В целом все, кто был знаком с Даниловым, отзываются о нем только положительно.