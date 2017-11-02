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В Лас-Вегасе Toyota показала «самый быстрый в мире кроссовер»

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  • 2.11.2017, 16:10
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Фото с сайта abw.by

В США проходит выставка автомобильного тюнинга SEMA.

На выставку автомобильного тюнинга SEMA в Лас-Вегасе, которая продлится до пятницы, компания Toyota привезла в общей сложности 18 «прокачанных» автомобилей. Самым интересным экспонатом оказался компактный кроссовер CH-R, который превратился в настоящую «пулю на колесах», пишет tut.by.

Доработанный «паркетник» называется CH-R R-Tuned и преподносится создателями в качестве «самого быстрого в мире кроссовера». При этом динамических характеристик своего «горячего» SUV японцы почему-то не огласили. Впрочем, обнародованные данные все равно впечатляют.

Фото с сайта abw.by

Под капотом тут скрывается «четверка» объемом 2,4 л, оснащенная турбиной Garrett, развивающая 600 лошадиных сил и работающая в паре с 5-ступенчатой «механикой». Из прочих переделок — новые аэродинамические компоненты кузова (новый передний бампер со сплиттером и крупное заднее антикрыло создают до 136 кг прижимной силы), модифицированная подвеска, дифференциал повышенного трения на передней оси, тормоза Brembo, оригинальные 18-дюймовые колесные диски с шинами Toyo Proxes RR.

Фото с сайта abw.by

Из салона CH-R R-Tuned убрали сиденья заднего ряда, появились привычные для машин такого рода карбоновые вставки. Что в итоге получится из проекта «прокачанного» CH-R, работа над которым шла с конца прошлого года, покажет время.

Фото с сайта abw.by

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