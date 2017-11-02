Глава «Радио Свободная Европа» призвал правительства уважать безопасность журналистов 2.11.2017, 16:30

Сегодня отмечается международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов президент «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Том Кент выступил с заявлением, в котором рассказал о многочисленных случаях преследования журналистов.

Том Кент также говорил об угрозах журналистам в разных странах и призвал власти уважать международные обязательства в деле обеспечения безопасности журналистов.

«В 2017 году наши журналисты становились объектами нападений 34 раза в тех странах, для которых мы работаем – Российская Федерация, Украина, Беларусь, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Македония, и в других. Это включало в себя физические нападения, заключение под стражу, допросы, облавы, словесные нападки, судебные приговоры, электронные угрозы, захват оборудования. Эти нападения были совершены на наших журналистов из-за того, что журналистика – их профессия. Иногда объектами нападок становились и их семьи», – говорится в заявлении Тома Кента.

«В подавляющем большинстве те, кто это делал, не понесли наказания. В большинстве случаев представители власти действовали безнаказанно. А у негосударственных структур были развязаны руки. Наоборот, наши корреспонденты выставлялись как мишень, как люди, преступившие закон.

Журналистика – это услуга, которую общество оказывает себе. В тех странах, где мы работаем, журналистика зачастую означает то, что люди принимают на себя огромный риск», – сказал президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Он напомнил имена тех журналистов РСЕ/РС и членов их семей, которые оказались в тюрьме или под угрозой: это Николай Семена (осужденный в аннексированном Россией Крыму к условному сроку за журналистскую деятельность), Станислав Асеев, Сапармамед Непескулиев, Солтан Ачилова, Азиз Юсупов.

«Мы призываем уважать международные стандарты и обязательства, чтобы журналисты во всем мире могли заниматься своей работой в безопасности, под защитой закона… и чтобы они могли сообщать новости и давать информацию, в которой люди столь нуждаются», – сказал Том Кент.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов отмечается по решению ООН 2 ноября. Дата была избрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.