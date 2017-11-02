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Болельщики минского «Динамо» определили лучшего хоккеиста месяца

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  • 2.11.2017, 16:43
Юнас Энрот
Фото: tut.by

Хоккейный клуб суммировал все послематчевые опросы на звание лучшего игрока.

Минское «Динамо» суммировало все послематчевые опросы на звание лучшего игрока, что проводились в октябре, и выяснило, что чаще всего болельщики голосовали за шведского голкипера Юнаса Энрота. Таким образом, он стал лучшим игроком месяца. Второй звездой октября зрители назвали форварда Куинтона Хаудена, третьей — также нападающего Егора Шаранговича, сообщает «Прессбол».

В текущем сезоне Энрот провел за минчан 27 матчей, отразив 91,9% бросков по воротам. В ноябре голкипер в составе сборной Швеции примет участие в «Кубке Карьяла».


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