Болельщики минского «Динамо» определили лучшего хоккеиста месяца 1 2.11.2017, 16:43

Юнас Энрот

Фото: tut.by

Хоккейный клуб суммировал все послематчевые опросы на звание лучшего игрока.

Минское «Динамо» суммировало все послематчевые опросы на звание лучшего игрока, что проводились в октябре, и выяснило, что чаще всего болельщики голосовали за шведского голкипера Юнаса Энрота. Таким образом, он стал лучшим игроком месяца. Второй звездой октября зрители назвали форварда Куинтона Хаудена, третьей — также нападающего Егора Шаранговича, сообщает «Прессбол».

В текущем сезоне Энрот провел за минчан 27 матчей, отразив 91,9% бросков по воротам. В ноябре голкипер в составе сборной Швеции примет участие в «Кубке Карьяла».