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В Великобритании назначили нового министра обороны

  • 2.11.2017, 16:53
Гэвин Уильямсон

Назначенный министр ранее занимал пост главного партийного парламентского организатора.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на пост министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщили «Немецкой волне» на Даунинг-стрит.

41-летний Уильямсон до сих пор был главным организатором парламентской фракции консерваторов (Chief Whip - «главный кнут»). В его обязанности входило обеспечение дисциплины при проведении важных голосований. С 2010 года Гэвин Уильямсон был депутатом нижней палаты британского парламента от избирательного округа Южный Стаффордшир в центральной Англии.

Предыдущий глава Минобороны Майкл Фэллон подал в отставку накануне, 1 ноября.


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