Директор аэропорта Минск о лоукостах: Мы выбрали другой путь 15 2.11.2017, 17:19

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Дмитрий Меликян

Фото: belsat.eu

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Такой вопрос задали директору Национального аэропорта Дмитрию Меликяну. На что он ответил, что некоторые аэропорты вынуждены работать с низкобюджетными авиакомпаниями, так как не имеют своей, базовой, в то время как минский аэропорт выбрал «другое направление», пишет «Белсат»:

«Сейчас в СМИ идет информация о судебных процессах с этими компаниями. Потому что лоукосты, как правило, пытаются не платить за услуги аэропорта. Мы выбрали другое направление. У нас все же Национальный аэропорт Минск, он должен развиваться по классическим образцам. А лоукост – компания привезла в конечный пункт – дальше твои проблемы. В том же Париже несколько аэропортов, но лоукост-компании летят не в Шарль-де-Голль, а за 90 километров от Парижа, и добирайся потом как знаешь».

Дмитрий Меликян напомнил, что аэропорт Минск по пунктуальности находится в международных топах «5 звезд»:

«То есть, человек, выбирая наш аэропорт и авиакомпанию «Белавиа», получает гарантию того, что он полетит и прилетит вовремя. А достигается это тем, что весь персонал сконцентрировал свои действия, профессионализм для того, чтобы выполнить свою задачу, и так изо дня в день. Как-то я воспользовался услугами одной из низкобюджетных авиакомпаний, в результате мы опоздали на два часа. А стоимость билетов… Не удалось в определенный день их выкупить, думал: поеду завтра. Но сегодня билет стоил, к примеру, 100 евро, на следующий день – уже 180.

Мы определили свой вариант, обеспечивая пассажиров удобным транзитом, высококлассным сервисом, короткими стыковками. Все делаем, чтобы багаж вовремя из одного самолета перегружался в другой и отправлялся по назначению. Транзит пассажиров на сегодняшний день у нас составляет более 30%. А такой показатель дает право называться «хабом». Это наиболее успешные аэропорты, которые пропускают через себя большое количество транзитных пассажиров по сравнению с теми, которые прилетают в конечную точку».