Вместо привычного паспорта у белорусов будет пластиковая карточка и два заграничных 15 2.11.2017, 17:44

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Новой ID-картой можно будет пользоваться как банковской, а штампы о браке и детях останутся только в электронном виде.

Вскоре у белорусов появятся два новых вида биометрических документов - пластиковая ID-карта, которая станет единственным удостоверением личности внутри страны, и паспорт для поездок за границу. Изначально появление новых документов анонсировали с 1 января 2019-го. Потом запуск перенесли на 1 июля следующего года, но теперь все-таки решили вернуться к прежним срокам. Так что сделать себе новую карточку или биометрический паспорт с чипом получится только через год с лишним, пишет kp.by.

Чиновники раскрыли больше подробностей о наших будущих документах.

Где и как можно будет оформить биометрические документы?

- Человек, которому нужно получить карту или паспорт, придет в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства, где нужно будет предъявить старый документ, квитанцию об оплате (рассматривается вариант оплаты через ЕРИП) и заполнить анкетные данные. Исчезнет необходимость приносить свои фото - все будет делаться на месте. В электронном виде информация направится в Центр персонализации, а позже оттуда придут новые документы, - рассказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

Сразу менять старый паспорт на новые документы не нужно. Если, к примеру, срок действия нынешнего паспорта истекает в 2025 году, то до этого времени вы сможете им пользоваться и не оформлять ID-карту или биометрический паспорт.

Какая информация будет содержаться на ID-карте?

В карточках появится сразу два чипа - контактный и бесконтактный. На них будет записано три приложения с разной информацией. Первое будет идентификационным - это ваши личные данные и отпечатки пальцев. Второе - криптографическое, с электронной цифровой подписью.

- Она позволит идентифицировать себя на информационных ресурсах, которые будут разрабатываться под карточку, - пояснил Павел Хрищенович.

Третье приложение будет содержать все те же личные данные, но в соответствии с требованиями Международной ассоциации гражданской авиации. Это нужно, чтобы у белорусов была возможность пересекать границу по ID-карте (например, в случае поездок в безвизовые Россию или Украину). Правда, сначала страны должны заключить соответствующие соглашения.

Такие ID-карты, например, уже есть в большинстве стран Евросоюза и в США.

Для чего еще будут использоваться ID-карты?

В других странах они могут играть роль водительских прав или, к примеру, медицинской карты. У нас тоже не хотят ограничиваться только функцией удостоверения личности.

- В перспективе с помощью данной карты можно будет оплачивать услуги или платить налоги, - сообщил Павел Хрищенович.

Можно ли не делать карту, а обойтись биометрическим паспортом?

Увы, не получится.

- Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет, - пояснил Павел Хрищенович.

Где в новых документах будут штампы о регистрации и о браке?

В биометрических паспортах их не будет, поскольку паспорта останутся для виз и отметок о пересечении границы. Данные о регистрации, браке, разводах и детях перейдут на идентификационную карточку. Там они будут храниться в электронном виде на чипе. То есть посторонний человек, взяв в руки вашу ID-карту, не сможет узнать о вашем семейном положении.

Когда нужно будет делать биометрические документы детям?

Получить ID-карту обязательно нужно в 14 лет, но при желании родителей это можно будет уже с рождения ребенка. Если вы захотите путешествовать с детьми за границу, то им нужно будет оформить еще и паспорт. Детям до 5 лет он будет выдаваться на три года, а детям от 5 до 14 лет - на пять лет (для взрослых биометрический паспорт действует десять лет).

Белорусам разрешат иметь по два загранпаспорта

Такое нововведение в первую очередь предназначено для заядлых путешественников и тех, кто часто бывает в командировках. Один паспорт можно будет отдать на визу, а по второму ездить в это время за границу. Это не белорусское ноу-хау: к примеру, жители России тоже могут оформить два загранпаспорта.

Правда, удовольствие получится не из дешевых. Биометрический паспорт будет стоить три базовые величины (сейчас это 69 рублей). Соответственно, за два паспорта придется заплатить 138 рублей. Кстати, ID-карта будет стоить столько же, сколько сейчас паспорт, - одну базовую (23 рубля).