Зачем Путин поехал в Иран Александр Гольц

2.11.2017, 17:32

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Путинские партнеры-диктаторы стараются создать впечатление, что Москва является их союзником и покровителем.

Президент РФ совершил однодневный визит в Тегеран, чтобы провести встречу с иранским президентом Хасаном Рухани и главой Азербайджана

По итогам этой встречи главный российский начальник сказал все положенные слова о расширении и углублении сотрудничества в сфере экономики. Было подчеркнуто намерение способствовать урегулированию в Сирии. Путин не забыл даже извиниться перед простыми тегеранцами, что его кортеж заставил их стоять в многочасовых пробках.

Однако очевидно, что главный российский начальник прибыл в иранскую столицу не для вполне заурядных переговоров, которые в очередной раз не принесли никаких существенных результатов (следующая встреча этой «тройки» состоится в 2018-м в России). Тегеран находится ныне в центре сразу нескольких международных конфликтов. Еще больше обострились отношения с Соединенными Штатами. Дональд Трамп заявил о намерении разорвать «ядерную сделку» с Ираном, согласно которой санкции в отношении этой страны отменялись в обмен на отказ от попыток создать атомную бомбу. Американский президент обвинил Тегеран в поддержке террористов по всему миру и в том, что его действия не соответствуют духу «ядерной сделки». Белый дом отказался подтвердить Конгрессу то, что Тегеран выполняет условия соглашения. Немалые претензии к Ирану и со стороны столь непохожих государств, как Саудовская Аравия и Израиль. И Эр-Рияд, и Тель-Авив озабочены, что именно иранцы станут главными бенефициарами победы над террористами из ИГИЛ в Сирии. При этом, если саудитов волнует общее укрепление иранских позиций в регионе, то израильтян – вполне конкретные вещи: выход подразделений Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлы» на границы еврейского государства.

Только что в Москве с помпой принимали саудовского короля. Министр обороны Сергей Шойгу побывал в Израиле, где иранская тема была одной из главных в ходе переговоров с тамошним главой военного ведомства Авигдором Либерманом. По итогам контактов с Шойгу тот даже написал в своем Twitter: «Иран пытается упрочить свои военные позиции в Сирии, я сообщил российскому министру: Ирану необходимо понять, что Израиль не позволит Ирану сделать это».

В этой ситуации было бы логичным предположить, что Владимир Путин побывал в Тегеране в качестве переговорщика от лица мирового сообщества, чтобы сделать политику Ирана более приемлемой для других ближневосточных игроков. Напомню, что в те далекие времена, когда Владимир Путин не правил Россией, а она сама не вставала все время с колен, выдвигалась идея, что именно Москва, пользуясь советскими связями со странами-изгоями, будет доносить до них мнение других государств. Концепцию эту реализовать не удалось. Авторитарные лидеры прекрасно понимают: переговоры надо вести не с посредниками, а с главными «действующими лицами». Поэтому Путин, пытавшийся брать на себя роль главного переговорщика, оказывался в дурацком положении. Так, например, случилось в 2000-м, когда он побывал у Ким Чен Ира.

Это сейчас российский президент утверждает, что северокорейский тиран рассказал ему, что обладает ядерной бомбой. Однако тогда Путин поспешил на саммит «восьмерки» на Окинаве с совсем другой, благой вестью: Ким Ир Сен пообещал-де отказаться от своей ракетной программы. Вскоре тот сообщил, что просто пошутил. Похожая ситуация случилась и в 2006 году с иранским президентом Ахмадинежадом. После тяжелых переговоров за закрытыми дверями Путин с облегчением констатировал, что Тегеран принимает предложения по прекращению ядерной программы. А потом иранец сказал, что он всего лишь намерен внимательно эти предложения изучить.

Путинские партнеры-диктаторы старались всякий раз обставить переговоры таким образом, чтобы создалось впечатление: Москва является их союзником и покровителем. Вот, кстати и сейчас иранский президент заявил о стратегическом партнерстве с Россией. Впрочем, следует признать, по мере внутреннего развития путинского режима, его нараставшего антагонизма с Западом Кремль от роли переговорщика переходил к роли главного мирового изгоя. Неслучайно на встрече Путина с Верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи обсуждались совместные действия по изоляции Соединенных Штатов (по крайней мере, это следует из сообщения, размещенного на сайте Хаменеи).

«Мы можем отразить американские санкции и изолировать США с помощью отказа от доллара и замены его национальными валютами в двусторонних и многосторонних экономических операциях», — предложил главный аятолла главному российскому начальнику. И назвал Путина сильным и ответственным человеком. «Именно поэтому мы можем сотрудничать с Россией в решении больших задач, требующих усилий великой державы», — констатировал Хаменеи. В положительной реакции российского собеседника он, похоже, не сомневался.

Александр Гольц, «Новое время»