Креативное пространство «ЦЭХ» выселяют с Октябрьской 2.11.2017, 18:14

Арендодатель сказал «как можно скорее собрать чемоданы».

Сегодня в Facebook руководительницы проект «ЦЭХ» Юлии Дорошкевич появилось сообщение о том, что креативное пространство выселяют с Октябрьской. По словам Юлии, арендодатель и владелец бара «Хулиган» Александр Астрашевский сказал «ЦЭХу» «как можно скорее собрать чемоданы», пишет citydog.by.

– О причинах можете поинтересоваться у него лично, мне он их назвать отказался, – написала Юлия. – Наша аренда оплачена до 9-го ноября. Да, договор о сотрудничестве есть, да, по нему нас были обязаны уведомить о расторжении за 30 дней (никаких писем, разумеется, мы не получали, но ждём с нетерпением), но это же бизнес по-белорусски, детка!

В разговоре с журналистами Александр сказал, что прекращает сотрудничество с «ЦЕХом» из-за финансовых вопросов.

– Мы с Юлей разговаривали о финансах еще год назад и до сих проблема не решена, – сказал Александр и ничего не уточняя обвинил создательницу креативного пространства в непорядочности.

Что будет вместо «ЦЭХа» Александр не знает: «Планов пока нет. А что будет с «ЦЭХом» вы можете спросить у Юли».