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Как выглядит самый дорогой дом в мире

  • 2.11.2017, 18:37
Фото: getty images

Когда-то особняк с 14 спальнями принадлежал бельгийскому королю Леопольду II.

О самом дорогом доме в мире пишет Daily Mail (перевод — tut.by). Кедровая вилла на Лазурном Берегу продается за 314 миллионов фунтов. Когда-то особняк с 14 спальнями принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, который купил его в 1904 году.

При вилле разбит один из самых роскошных садов, есть олимпийских размеров бассейн, конюшня на 30 лошадей.

Среди владельцев виллы — мэр Вильфранш-сюр-Мер, который использовал территорию как оливковую ферму, и семья Марнье-Лапостолле, купившая его в 1924 году.

Картины 19 века и антикварный хрусталь тоже перейдут новому владельцу. Как и вид на Средиземное море.

Соседями покупателя будут британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер и соучредитель Microsoft Пол Аллен.


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