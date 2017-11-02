Презентация «Плана Маршалла для Украины» назначена на 6 ноября 5 2.11.2017, 18:48

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Фото: lrs.lt

Презентация нового европейского плана для Украины пройдет для послов Канады, США, Японии и стран ЕС.

6 ноября в литовском Сейме состоится презентация нового европейского плана для Украины – "Плана Маршалла для Украины". Презентация пройдет для послов Канады, США, Японии и стран – членов Европейского союза. Об этом изданию "Гордон" сообщили в офисе главы комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Анны Гопко со ссылкой на письмо посла Украины в Литве Владимира Яценковского.

Литва ранее инициировала политические дискуссии на уровне государств – членов ЕС и сейчас планирует продолжить переговоры депутатов Сейма с депутатами Европейского парламента и парламентов стран – членов ЕС, европейскими политическими партиями, Европейской комиссией и другими институтами Евросоюза.

"Основной целью "Плана Маршалла для Украины" является "политический сигнал" в поддержку европейского пути развития Украины" и консолидация усилий стран Евросоюза, США и Канады для оказания помощи Украине.

По мнению Гопко, европейские и американские партнеры позитивно восприняли литовскую инициативу.

"Литовская сторона сейчас активно прорабатывает вопрос финансового наполнения инициативы "Плана Маршалла", поиска соответствующих фондов, прежде всего в Германии и США", – говорится в сообщении.

В конце марта Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине ("Плана Маршалла для Украины"). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС "с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь". Также партия предложила создать "широкий инвестиционный пакет", направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

Один из авторов документа, экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс, заявил, что "План Маршалла для Украины" будет представлен на саммите "Восточного партнерства" в ноябре. По его словам, документ позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США. Кубилюс считает, что реализация долгосрочного "плана Маршалла" позволит "влить в реальную экономику Украины до €5 млрд в год".

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и лидеры Евросоюза обсудили возможность проведения в 2018 году инвестиционной конференции по "Плану Маршалла для Украины". 25 августа 2017 года украинско-литовский проект помощи Украине был представлен в европейских институтах.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан сказал, что у Еврокомиссии есть инструменты для поддержки Украины и без "Плана Маршалла".

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.