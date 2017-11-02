Дарья Домрачева: Постараюсь показать максимальный результат на ОИ-2018 8 2.11.2017, 18:57

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Дарья Домрачева

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Именитая белорусская биатлонистка рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пхенчхане.

Именитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева войдет в состав команды Visa на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Команда насчитывает более 40 спортсменов из 13 стран мира, передает БелТА.

- Подготовка и участие в зимних Олимпийских играх требует огромного количества ресурсов. Я с уверенностью могу сказать, что поддержки много не бывает. С поддержкой моих болельщиков, семьи, команды, а теперь и Visa, я буду стараться показать максимальный результат на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, — сказала Домрачева.

Visa уже более 30 лет является глобальным олимпийским партнером, а с 2003 года — партнером Паралимпийских игр. В 2000 году компания создала уникальную программу "Команда Visa", в рамках которой оказывает поддержку талантливым спортсменам со всего мира, помогая им в борьбе за наивысшую спортивную награду — олимпийскую медаль. Участники команды выбираются на основе таких критериев, как личный путь спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, спортивные достижения и вовлеченность в общественную жизнь страны.

Команда объединила уже более 300 одаренных участников. Дарья Домрачева стала третьим спортсменом олимпийской сборной Беларуси в составе команды Visa. Ранее Visa оказывала спонсорскую поддержку в подготовке к Олимпийским играм Алексею Гришину и Александре Герасимене.