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Ученые: Два бокала красного вина перед сном помогают похудеть

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  • 2.11.2017, 19:26
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Теперь вместо спортзала вечером можно со спокойной душой выпить два бокала красного вина.

Сразу несколько групп ученых подтвердили, что употребление двух бокалов вина перед сном может способствовать похудению, передает cosmo.com.

Одно из исследований длилось на протяжении 13 лет и в нем принимали участие более 20 000 женщин. Выяснилось, что те, кто пили вино перед сном, были на 70% менее склонны к набору веса.

Виной тому вещество ресвератрол – полифенол, который содержится в красном вине. Он трансформирует жир в такую его форму, которую легче сжечь, а также подавляет аппетит.

Так что, в следующий раз, когда захочется выпить вечером бокал вина, не отказывай себе в удовольствии.


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