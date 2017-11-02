Брестчане и гродненцы требуют запретить концерты Виктора Калины 9 2.11.2017, 19:45

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Виктор Калина

Фото: Holiday.by

К требованию брестчан и гродненцев присоединились и витебчане.

В Гродно против концерта Виктора Милько (Калины) выступили представители политических партий, в Бресте – обычные граждане, которые не хотят видеть шансонье в своем городе.

Обращение с требованием не допустить концерта Виктора Милько в Гродно подписали и передали властям представители оппозиционных партий. Выступление Калины должно было состояться 2 ноября на сцене актового зала учебного заведения «Гродненский государственный колледж искусств», передает «Белсат».

В Бресте концерт Калины запланирован на 15 ноября, он должен пройти в областном дворце культуры Федерации профсоюзов Беларуси. Но, как стало известно, только за последний день в местный горисполком было направлено около 20 обращений брестчан с требованием отменить концерт. Заметим, что содержание гродненских и брестских обращений очень похоже. В обращении брестчан отмечается, что «культурная ценность русского шансона, как музыкального жанра, сама по себе вызывает вопросы», но более важно, что «творческий и жизненный путь Виктора Милько (Калины) не соответствует ценностным и идеологическим принципам воспитания молодежи Республики Беларусь».

«Более того, некоторые его действия могут рассматриваться как нарушение ст. 133 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Виктор Милько Калина неоднократно посещал временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины, где фотографировался вместе с представителями сепаратистского движения, имея в форменной одежде знаки отличия и держа оружие в руках. В так называемой ДНР Виктор Милько получил несколько наград, среди которых «Защитник Новороссии». Из чего можно сделать вывод, что Виктор Милько (Калина) мог участвовать в боевых действиях на стороне самопровозглашенных террористических организаций. Певец неоднократно выражал поддержку сепаратистам, в том числе в своих песнях. В социальных сетях он позволяет себе унижать людей по национальным и языковым признакам, используя вульгарные обороты речи и нецензурную лексику, называя некоторых граждан Беларуси «недобелорусами», страну «белорашкой» и т.д», — отмечается в документе.

Витебчане выступают против концертов Виктора Калины

Одной из тех, кто призывает подписывать это обращение к брестским властям, стала журналистка Милана Харитонова, вот что она рассказала:

«То, что у этого исполнителя чрезвычайно низкий профессиональный уровень, это одно дело. Может и на такую низкокачественную музыку есть спрос. Но вот то, что после его оскорбительных сообщений, после выражения унижения к белорусам, после визитов на оккупированные территории и дальнейшие высказывания, он гастролирует по Беларуси — это просто позор. Максимум что после этого можно позволить Калине — это концерт в колонии, где ему самое место. Я предложила моим друзьям в соцсетях подписывать подобные обращения, и люди присоединяются очень охотно. Надеюсь, власти прислушаются к мнению десятков брестчан».