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Суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

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  • 2.11.2017, 19:57
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КАРЛЕС ПУЧДЕМОН

Высший суд Испании постановил заключить под стражу экс-главу Каталонии.

Высший суд Испании постановил заключить под стражу экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов парламента автономии. Ранее об этом попросила прокуратура Испании. Постановление испанского суда имеет силу на территории всех стран Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Кроме того, суд арестовал восьмерых из девяти уволенных министров правительства Каталонии в связи с их причастностью к недавней попытке автономии отделиться от королевства. Избежать ареста удалось только бывшему советнику по делам предпринимательства Санти Виле. Он добровольно ушёл в отставку до провозглашения независимости Каталонии. Суд разрешил ему остаться на свободе под залог в 50 тысяч евро.

Пучдемона вызвали в суд 31 октября в качестве свидетеля по делу о мятеже. Однако накануне он и пять экс-членов правительства Каталонии уехали в Бельгию. Адвокат Пучдемона Поль Бекар заявил, что политик не намерен просить бельгийские власти об убежище, но, если из Мадрида придет запрос об экстрадиции, защита оспорит его в суде.

После референдума о независимости Каталонии, центральные власти Испании ввели в провинции прямое правление. Мадрид распустил парламент Каталонии и уволил местное правительство. На 21 декабря в автономии назначены региональные выборы.


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