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Игорь Криушенко: Сборная Беларуси - это лицо страны

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  • 2.11.2017, 20:05
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Игорь Криушенко
Фото с сайта offside.by

Главный тренер сборной Беларуси поделился мнением о продлении контракта с национальной командой.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о продлении контракта с национальной командой нашей страны, передает «Прессбол».

«Мне приятно, что оказано доверие. Понимаю поставленные задачи. Постараемся вместе с командой достичь нужного результата и показывать хороший футбол. Я привык работать под давлением. Понятно, что сборная — это лицо страны. Все хотят положительных результатов, но к давлению нужно быть готовым. В команде уже сложился костяк, определен круг футболистов, с которыми будем двигаться дальше», — сказал Криушенко в интервью АБФФ-ТВ.


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