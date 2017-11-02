Мультфильмы и вирусные ролики: что было в компьютере Усамы бин Ладена 2 2.11.2017, 20:14

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Фото: GETTY IMAGES

ЦРУ опубликовало очередную порцию файлов, обнаруженных в компьютере лидера «Аль-Каиды».

ЦРУ опубликовало очередную порцию файлов, обнаруженных в компьютере лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена после его убийства в ходе спецоперации в пакистанском Абботтабаде, передает ВВС.

Среди опубликованных на сайте управления материалов - личный дневник бин Ладена, записи его выступлений, а также семейные видео, в том числе видеозаписи со свадьбы сына лидера "Аль-Каиды" Хамзы, мультфильмы и ролики с YouTube.

Некоторые материалы не были опубликованы в интересах национальной безопасности. Кроме того, не были выложены поврежденные файлы, материалы, нарушающие авторские права или содержащие порнографию.

Фото: GETTY IMAGES

Это уже четвертая публикация файлов Усамы бин Ладена. Директор ЦРУ Майк Помпео сообщил, что в четверг были опубликованы 18 тысяч документов, 79 тысяч аудиофайлов и фотографий, а также более 10 тысяч видеозаписей.

"Сегодняшняя публикация [...] даст американцам возможность получить более широкое представление о планах и деятельности этой террористический организации. ЦРУ продолжит искать способ предоставить больше информации американскому народу с учетом нашей обязанности по защите национальной безопасности", - говорится в заявлении Помпео.

Всего к настоящему моменту ЦРУ обнародовало 470 тысяч файлов из компьютера бин Ладена.

Что мы узнали о сыне бин Ладена - Хамзе?

Среди видеозаписей - ролик со свадьбы Хамзы, которого лидер "Аль-Каиды" считал любимым сыном. Анализ объектов на видео позволяет предположить, что оно снято в Иране. Ранее в публичном доступе были только детские видео Хамзы.

На часовом видео мы видим Хамзу - с усами и без бороды, в белом головном уборе - сидящего на ковре с несколькими мужчинами, в то время как другой мужчина на заднем плане читает стихи из Корана.

Самого бин Ладена на видео нет, но один из присутствующих говорит, что "отец жениха, принц моджахедов" радуется свадьбе сына, и его радость "распространится на всех моджахедов".

На видео также можно увидеть мужчину, спрашивающего мальчиков об истории стихов из Корана, элементы декора из красных шаров в форме сердца и свадебные угощения, состоящие из фруктов, бутылок колы, конфет и чая.

Хамзу бин Ладена называли возможным преемником отца на посту лидера "Аль-Каиды". В последние годы группировка распространяла аудиозаписи с Хамзой, на которых он угрожает США, призывает свергнуть правительство Саудовской Аравии и выступает в поддержку джихадистов в Сирии.

Фото: AFP

Что было в видеоколлекции бин Ладена?

У лидера "Аль-Каиды" на жестком диске хранились мультфильмы "Муравей Антц", "Тачки", "Цыплёнок Цыпа" и "Три мушкетера", а также популярные на видеохостинге YouTube видео - набравший к настоящему моменту 854 млн просмотров ролик "Чарли снова укусил меня за палец" и видео "Как вышить цветок".

Также на компютере была установлена игра Final Fantasy VII.

Судя по содержимому жесткого диска, Усама бин Ладен смотрел фильмы о себе: у него нашли три документальных фильма, в том числе картину "Так где же ты, Усама бин Ладен?"

Также лидер "Аль-Каиды" интересовался фильмами производства National Geographic: "Кун Фу - мастерство убийства", "В зеленых беретах" (об армии США) и "Худший яд в мире" (о змеях).

Как сообщает ЦРУ, обнародованные документы также показывают разницу в идеологических убеждениях боевиков "Аль-Каиды" и позднее сформировавшейся группировки "Исламское государство", а также споры внутри самой "Аль-Каиды".