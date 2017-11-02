Как живут в двухэтажке, которую вместе с жильцами продавали бизнесмену 2.11.2017, 20:24

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Дом по 8-му переулку Орловскому был признан непригодным для жизни еще в 1993 году, но в нем и сегодня живут люди.

Здание на восемь квартир, которое числилось на балансе ОАО «Мастра», предприятие умудрилось продать предпринимателю. «Пришел, сказал, что его зовут Ашот. И что теперь дом принадлежит ему», — рассказывали возмущенные жильцы. После скандала жильцы сами выкупили дом. Было это в 2015-м. Tut.by выяснил, чем сейчас живет «непригодный для жизни» дом.

Десятиквартирную двухэтажку построили еще в 1960 году хозспособом работники галантерейной фабрики, которые потом в ней же и поселились. Спустя 30 лет дом передали на баланс фабрики художественных изделий «Мастра», но на капремонт у предприятия не было финансов.

Несколько десятилетий без ремонта серьезно отразились на его состоянии: вода с дырявой крыши протекает в перекрытия, в квартиры, на стенах — серьезные трещины, в некоторых местах разрушается фасад.

Любопытно, что непригодный и аварийный — две разные вещи. Дом не выведен из жилого фонда, и, в теории, его спасет капремонт. Правда, ЖЭС брать дом на обслуживание в таком состоянии не захотел. А теперь и вовсе не обязан — здание-то частное.

Люди через суд добились того, чтобы сделка с предпринимателем была признана недействительной, а дом был продан им самим — он им достался за 243,3 миллиона (если считать по курсу 2015 года в марте, чуть больше 16 тысяч долларов). Эту сумму распределили между семьями. Теперь каждая владеет 1/6 дома.

Дом ваш. Что дальше?

За два года во внешнем виде дома мало что изменилось — те же трещины на фасаде, отвалившиеся куски штукатурки. Половину одного ската крыши закрывает новая металлическая кровля, но от дождей она прикрывает лишь часть дома.

Даже неспециалисту понятно, что через большие дыры в старой фальцевой кровле вода заливает квартиры ниже.

За металлической дверью без домофона — теплый подъезд и деревянная лестница. Стены покрашены, но в глаза бросаются большие пятна обвалившейся штукатурки на потолке. На лестничную площадку вышла владелица квартиры на первом этаже, представилась Валентиной. Наш интерес к дому ее несколько удивил:

— Вы же про нас писали уже, у нас с тех пор не так много изменений, как хотелось бы. Что вы хотите — в доме одни пенсионеры, сами, как можем, делаем ремонт. Вот подъезд привели в порядок, покрасили стены, лестницу. Недавно нам переделали бойлерную — все за наш счет. Частично перекрыли крышу. Сейчас ждем, когда освободится бригада кровельщиков, которая ее доделает.

Сейчас жители оформляют документы на аренду земли. В ближайшее время, рассчитывают, их квартиры наконец будут оформлены в БТИ. После всех процедур дом будет принадлежать товариществу собственников.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Валентина говорит, что их дом подпадает под снос, но когда это произойдет, никто сказать не может.

Вспоминает, что жильцам дома № 8 лет 20 назад предложили пожить в квартирах подменного фонда, пока будет вестись капремонт в доме. Выехали только две семьи, в том числе и она. Говорит, что пока там жила, все время оплачивала счета и за квартиру в 8-м Орловском переулке. А капремонт так и не сделали.

— Я думаю, что если бы тогда все из дома выселись, то сейчас в картонных коробках жили бы… Меня с подменной квартиры в итоге выселили, и если бы я не платила за коммуналку все эти годы за эту квартиру, отправили бы на улицу. Нас же постоянно пытались из дома выжить, письма нам присылали из разных инстанций, прокуратуры. Но мы люди стойкие.

Две двухкомнатные квартиры пустуют. Владельцы дома рассчитывают, что после того как будут оформлены все документы, они смогут продать эти квартиры, а на вырученные деньги продолжить ремонт.