Геннадий Федынич: В Беларуси сложилась ситуация, которой нет ни в одной другой стране Европы 4 2.11.2017, 20:36

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Геннадий Федынич

Гонения, которым сейчас подвергаются независимые профсоюзы, имеют системный характер.

Лидеры независимых профсоюзов РЭП, СПМ и БНП Федынич, Бухвостов и Зимин прокомментировали свое открытое письмо к Вальтеру Санчесу, передает praca-by.

Геннадий Федынич, председатель профсоюза РЭП, напомнил, что миссия глобального профсоюза уже работала в Беларуси:

– Года 4 назад миссия IndustriALL работала в Беларуси с проблемой с членством в Белхимпрофсоюзе. А сегодня задача у миссии будет сложнее: в Беларуси сложилась ситуация, которой нет ни в одной другой стране Европы. Разве что в Средней Азии, в Бангладеше такое может быть; но там есть представительства IndustriALL, а для Беларуси ближайший их офис далеко – в Москве. Те гонения, которым сейчас подвергаются независимые профсоюзы, имеют системный характер, и я считаю важным, чтобы IndustriALL познакомился с ситуацией не с наших слов, а лично; чтобы пообщался не только с активистами, но и с представителями власти.

Перспективы общения IndustriALL с представителями государства профсоюзный лидер оценивает оптимистично:

– Если миссию IndustriALL не пустят в Беларусь, или если власти откажутся встречаться – будет международный скандал. Они же едут не свергать власть – а разбираться в проблеме. Беларусь живет не в лесу, а среди стран, с которыми сотрудничает: это и программы Восточного партнерства, и Международная организация труда... Если Беларусь хочет быть открытой, как заявляют власти, то визит миссии IndustriALL – хороший шанс это доказать.

Николай Зимин, председатель Белорусского независимого профсоюза, объяснил, почему профсоюзы обратились именно к Вальтеру Санчесу:

– Мы являемся членской организацией глобального союза IndustriALL и к кому, как не к ним, обращаться в этом вопросе.

– Мы не считаем, что нарушили какие-то законы. Во всяком случае, не имеем таких фактов. Но тем не менее, уголовное дело заведено и с ним нужно разбираться. Поэтому приезд миссии глобальных профсоюзов помог бы разрешить эту ситуацию.

– К тому же приезд миссии помог бы международным представителям сложить свое мнение о нашей работе. Чтобы у них была возможность пообщаться с членами профсоюза и вывести все на уровень огласки. Ведь давление на профсоюз по-прежнему оказывается, проблемы игнорируются властью, конвенции МОТ не выполняются.

Александр Бухвостов, лидер Свободного профсоюза металлистов, был не столь оптимистичен в прогнозе эффекта от будущей работы миссии IndustriALL:

– Сейчас трудно говорить о конкретных результатах, которые может принести работа миссии IndustriALL, потому что не известно, как будут развиваться события. По вопросу уголовного дела против РЭП международное профсоюзное движение уже оказывает давление на белорусские власти, и я думаю, что это как один из составляющих давление это будет иметь эффект. Пойдет ли власть на уступки и прекратит преследование независимого профсоюзного движения? Это под вопросом. На следствие давление оказывать нельзя, это запрещает закон. А попытаться это дело приостановить и завершить его приемлемым решением, надо на это надеяться.

В любом случае, отмечает Александр Бухвостов, визит миссии стоит ожидать не так скоро:

– В IndustriALL должны рассмотреть наше письмо и дать нам ответ. Если миссия и появится, то в начале-середине декабря этого года.