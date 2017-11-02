Новый скандал со сносом для «Минск-Мира» 1 2.11.2017, 21:22

Михаил Малаш

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От сноса отбиваются 27 владельцев усадеб по улице Вильямса.

В Минске зачищают площадку под строительство комплекса «Минск-Мир». Город обязался обеспечить снос за свой счет, чтобы инвестору — сербскому застройщику Dana Holdings — передать чистую площадку. От сноса отбиваются 27 владельцев усадеб по улице Вильямса. Первый суд с Мингорисполкомом за право остаться жить в своих домах люди проиграли. Но не все судебные инстанции пройдены, а значит трогать их участки незаконно, пишет tut.by.

— Пока все были на работе, пригнали технику и начали демонтировать железобетонный забор. Когда-то у нас были свои заборы на границе с садом. Но нам централизованно их заменили на этот железобетонный. Он стоит на границе наших участков и отделяет их от сада. Сносить забор, как выяснилось, должен нанятый УКСом ПМК Заславля — подрядная организация, — рассказывает Михаил Малаш.

Люди вышли на защиту своей земли. У одной из жительниц случился гипертонический криз — женщину увезла скорая.

— Забрали с кризом мою подругу. Это у нее сняли забор. У нее трое детей. Представьте: прийти женщине домой — и увидеть это! — рассказывает Наталья, жительница Вильямса.

— Прораб показал нам в итоге все документы — по ним значилось, что два метра от забора — это уже их земля, а по нашим паспортам на участок — наша. Я согласовывал теплицу в метре от забора, и мне ее согласовали! — говорит Михаил.

И жители Вильямса, и сотрудники строительной организации вызвали друг на друга милицию.

В процессе разбирательств жители Вильямса дозвонились в районную администрацию и пообещали безотлагательно выехать к администрации Лукашенко.

Забор в итоге оставили в покое. Как сказал прораб, до 8 ноября он все равно должен снести ограждение.

— Прораб дозвонился кому-то из УКСа, и нам пообещали вместо снесенной части забора поставить пока сетчатый забор, — говорит Михаил. — Что будет через два дня? Пока мы написали заявление в милицию по поводу исчезновения нашего забора.