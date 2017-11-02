«Венгерского правильнее не наказать, а объявить благодарность» 2.11.2017, 21:30

Журналист «Прессбола» прокомментировал решение БАТЭ подать иск на фаната, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом.

Корреспондент «Прессбола» Вячеслав Игнатович прокомментировал решение БАТЭ подать регрессивный иск на болельщика, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом в матче Лиги Европы против "Арсенала".

- За что конкретно оштрафовали БАТЭ? Да за то, что клуб не обеспечил нормальное проведение матча. В регламенте УЕФА прописано, что принимающая сторона должна позаботиться, чтобы во время игры на поле не проникали посторонние. Было это клубом сделано? Ответ очевиден. На месте Венгерского мог оказаться кто угодно: маньяк, душевнобольной, болельщик "Арсенала", террорист... С абсолютно любыми намерениями — от попытки сорвать матч до отстранения клуба от еврокубков. Скажите, если рассматривать такие мрачные сценарии, правильно ли поступает БАТЭ? Может, Венгерского правильнее не наказать, а объявить благодарность — за то, что показал бреши в системе охраны?

Болельщиков воспитывать нужно, с этим никто не спорит. Но ведь есть другие, чисто футбольные методы. Запрет на посещение стадиона, например, на год, на два, пожизненно. Но за собственные косяки отвечать нужно самому. Еще раз, на кого бы сегодня была переложена ответственность, если бы на поле выбежал болельщик "Арсенала"? Ведь располагались они не только в гостевом секторе. Его бы просто вывели со стадиона и с миром отправили бы в Лондон.

Или случай душевнобольного? Еще недавно "Борисов-Арена" не была бы допущена к проведению матчей такого уровня без заградительных решеток, отделяющих арену от трибун. Благо эти времена в прошлом. Нам разрешили не уродовать стадионы такими конструкциями, а взамен попросили проявить изобретательность и придумать что-то свое. БАТЭ это не обеспечил, хотя что мешало увеличить количество стюардов, чтобы они контролировали весь периметр? Причем с хорошей подготовкой, чтобы не проигрывали забег на стометровке первому прорвавшемуся сквозь оцепление.

И еще один аспект. Давайте не забывать, что футбол прежде всего игра. С некоторых пор почти азартная — в ней крутятся большие деньги. Но крутятся они по правилам этой самой игры. Премиальные за выход в группу, за ничью и победу, те же штрафы — это все по утвержденным футбольным правилам, которые часто не имеют ничего общего с законами общества. Простой пример. Матч плей-офф Лиги чемпионов. На кону выход в группу, сулящий, по нашим меркам, баснословный заработок. Судьбу встречи решает гол, который соперник забивает рукой в компенсированное время. Клуб теряет миллионы долларов. Теряет абсолютно несправедливо, но в какой гражданский суд можно обратиться насчет возмещения ущерба? И с кого?