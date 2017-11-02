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Кремлевским чиновникам могут выдвинуть обвинения в США

  • 2.11.2017, 21:40

Минюст США готовит обвинения против чиновников РФ за вмешательство в выборы.

Министерство юстиции США определило шестерых членов правительства России, которые причастны ко взлому серверов Демократической партии и хищению конфиденциальной информации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Прокуроры и агенты собрали улики против российских чиновников, и в следующем году они могут выдвинуть обвинения», - говорится в сообщении.

В издании сообщили, что дело находится на ранних этапах обсуждения, а представители Министерства юстиции США и ФБР отказались комментировать выявление чиновников. Посольство России также не комментирует данную информацию.


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