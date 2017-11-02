Правительство находится в ловушке финансовой пирамиды 9 2.11.2017, 21:46

8,939

Внешний госдолг уже достиг своего максимума в истории суверенной Беларуси.

Экономист Борис Желиба прокомментировал «Салідарнасці» заявления вице-премьера Матюшевского о переговорах с МВФ.

На Кастрычніцкiм эканамічным форуме первый заместитель премьер-министра рассказал о том, как продвигается диалог с Международным валютным фондом по поводу получения кредита.

По его словам, у белорусской стороны нет на данный момент цели и необходимости получения денег. Также вице-премьер рассказал, что диалог с представителями МВФ продолжается, хотя есть и расхождения по темпу реформирования.

Василий Матюшевский заявил о том, что речь идет не о торможении реформ, а о снижении темпа, нужного для того, чтобы «народ понял и принял, что и зачем будем реформировать».

— Если относиться к заявлению о переговорах с МВФ с юмором, то саму процедуру можно охарактеризовать так: «Главное процесс, а не результат». Не догоню, так хоть согреюсь. А нам нужен результат, безусловно, — подчеркнул в экспресс-комментарии доктор экономических наук Борис Желиба.

Спокойствие властей эксперт объясняет тем, что на данный момент государство одолжило достаточно средств для выплат по внешним финансовым обязательствам в этом году и, возможно, в 2018-м.

— Это и выпуск облигаций на $ 1,4 млрд, и российские кредиты, и транши от Евразийского банка. Вот они и посчитали, что на этот и следующий годы нам хватит. Но нужно помнить, что правительство находится в ловушке финансовой пирамиды, — предостерег экономист. — Ведь из валютных поступлений от экспорта мы тратим на погашение внешних заимствований чуть больше четверти. А все остальное — это рефинансирование. Иными словами, нам нужно брать новые кредиты, чтобы погасить старые. И любой математик вам докажет, что рано или поздно такая пирамида развалится.

Собеседник напомнил, что внешний государственный долг уже достиг своего максимума в истории суверенной Беларуси — $ 16,3 млрд. Не стоит забывать и о внутреннем долге, который на сегодня также во многом состоит из иностранной валюты.

— И вот так спокойно говорить, что в ближайшие год-два мы справимся?! А дальше посмотрим, что будет? Риск дефолта продолжает висеть над нами дамокловым мечом.

Комментируя слова вице-премьера о замедлении темпов реформ, экономист предположил, что речь идет о выходе на стопроцентную оплату услуг ЖКХ и проезда в общественном транспорте. По его словам, процесс этот, и правда, достаточно болезненный, так как реальные доходы у белорусов растут гораздо медленнее, чем цены.

А вот с основными требованиями фонда дело обстоит еще хуже:

— Речь о структурных реформах. В МВФ все четко расписали. Например, нужно создать агентство по управлению собственностью. Нашему правительству дали понять, что нам нужно уйти от привычной министерской структуры, избавить от искусственных холдингов, сделать предприятия по-настоящему самостоятельными. Изменить форму управления госпредприятия, если уж не торопимся с приватизацией.

Но на структурные реформы правительство не идет, поскольку решение этого вопроса зависит от одного человека, резюмировал эксперт.