Мальчик, едва не утонувший в Свислочи, пришел в сознание 4 2.11.2017, 22:01

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Девятилетнего мальчика сняли с аппарата ИВЛ.

Состояние 9-летнего мальчика, который в выходные тонул в Свислочи, врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Ребенок находится во 2-й городской детской клинической больнице.

— Состояние ребенка остается тяжелым, но стабильным, с положительной динамикой, — рассказала tut.by Алла Бегун, заместитель главного врача по медицинской части. — Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Ребенок дышит сам и потихоньку выходит из состояния медикаментозной комы.

В больнице пациента навещает мама.

— Сегодня он ее узнал, — продолжает Алла Бегун. — Он открыл глаза, когда она была рядом, улыбнулся.

Сознание, говорят врачи, у мальчика сохранное. Все жизненные параметры находятся под контролем реаниматологов. Прогнозов относительно его состояния доктора пока не дают, но делают все возможное, чтобы ему помочь.

Напомним, в субботу вечером в МЧС поступило сообщение, что в районе минской улицы Даумана в Свислочи тонет мальчик. Он находился на расстоянии 15 метров от берега. Еще до прибытия спасателей и медиков ребенка из воды вытащил 15-летний первокурсник колледжа. По факту происшествия милиция проводит проверку.