В пирамиде Хеопса нашли тайную комнату
- 2.11.2017, 22:12
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Японские и французские ученые подтвердили гипотезу о наличии внутри пирамиды помещения неизвестного назначения.
Японские и французские ученые, несколько лет исследующие комплекс Великой пирамиды Гизы, подтвердили гипотезу о наличии внутри пирамиды помещения неизвестного назначения, сообщает BBC.
Пирамида Хеопса состоит из трех больших внутренних помещений и серии проходов. Самым большим помещением является так называемая Большая галерея, длина которой составляет 47 метров, а высота – 8 метров.
Ранее неизвестное помещение находится прямо над Большой галереей и обладает похожими размерами.
Поскольку вход в "тайную комнату" до сих пор не найден, исследователи затрудняются однозначно ответить на вопрос о предназначении и точной структуры полости.
В частности, пока неясно, горизонтальная эта "комната" или вертикальная, а также разделена ли она на какие-то помещения.
Наличие "тайной комнаты", гипотезы о существование которой выдвигались еще в 2016 году, подтвердили с помощью мюонной томографии. Эта технология позволяет оценить изменения плотности внутри крупных каменных структур.