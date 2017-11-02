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Полуостров диверсантов

  • Виталий Портников, «Крым.Реалии»
  • 2.11.2017, 22:16
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Виталий Портников

Когда будет трудно с диверсантами – украинскими шпионами объявят самих крымчан.

В первые десятилетия большевистского правления, годы разрухи и дефицита профессиональных кадров, главным сюжетом всех тогдашних новостей была борьба с диверсантами, сторонниками «старого режима», которые специально вредят первому в мире государству рабочих и крестьян. Виновники – подлинные или мнимые – наиболее значимых аварий становились фигурантами показательных процессов с участием генерального прокурора СССР или его не менее злобных и лживых заместителей.

Конечно, дело тогда было не в диверсиях. Сам «социалистический строй» с его презрением к профессионализму, диктатурой серости и всевластием партийного аппарата располагал к поломкам и авариям. Просто в этом простом факте не хотели признаваться власть предержащие – а население охотно верило, что разруха в клозетах, а не в головах.

После российской аннексии в такую же территорию диверсантов превратился Крым. Аварии происходят одна за другой – вот как сейчас на ЛЭП и на газопроводе. И вот уже в российском Национальном антитеррористическом комитете обсуждают версию подрыва, а в медиа напоминают, что на полуострове постоянно находят диверсантов, которые засылаются СБУ для поджогов и подрывов.

Когда будет трудно с диверсантами – украинскими шпионами объявят самих крымчан, которые работают на стратегических предприятиях. Кто-то за эту поимку «шпионов» будет получать генеральские погоны и ордена, а кто-то – сидеть без газа и света.

Ведь ловить диверсантов и шпионов намного дешевле, чем вовремя обновлять инфраструктуру, строить новые линии электропередач и менять трубы. Впрочем, зачем на это тратиться, если все равно придут диверсанты и все взорвут.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»


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