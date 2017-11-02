Минчанин: Меня избили охранники «Соседей» из-за того, что хотел в туалет 10 2.11.2017, 22:26

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Охранникам не понравилось, что мужчина оставил запись в книге жалоб и предложений.

Если вам казалось, что покупатели и службы безопасности магазинов наконец поняли друг друга и прониклись уважением, то преждевременно, пишет «Онлайнер».

В воскресенье Илья с гражданской супругой Надеждой и еще одной подругой зашли в магазин «Соседи» в ТЦ «Раковский кирмаш». Сегодня конфликтующие стороны сходятся едва ли не в одном: 26-летний Илья был нетрезв. «Выпивший, да. Но это не запрещено законом. Он же не хулиганил. За это избивать?» — возмущается Надежда.

— Получается как: уже за полночь мы пришли в магазин за шариками. Шарики понадобились в связи с тем, что на следующий день у матери день рождения. Хотели сделать сюрприз. Мне захотелось в туалет. Я отправил девчат к машине, а сам подошел к кассиру, спросить, есть ли туалет. Она меня отправила к охраннику. Я иду к нему, он — идите к кассиру. И так еще раз. Наконец снова иду к охраннику уже злой: покажет мне туалет кто-нибудь или нет? На это охранник отправил меня на три веселые буквы. Хамское поведение мне не понравилось. Я вернулся к кассирам и попросил жалобную книгу. Написал жалобу и пошел к выходу.

— Вдруг услышал крики позади. Не обратил внимания, мало ли кто кому кричит. Буквально перед выходом на меня набросились двое (позже присоединился третий), заломали руки и повели в какую-то каморку с надписью «Бистро». Беджей на охранниках тоже не было видно. Если они и были, то спрятанными под одеждой.

— В каморке меня бросили на пол и начали бить по всему телу. А я сам в прошлом работал охранником, теперь — дежурный по залу в ТЦ. Поэтому все обязанности и права сотрудников службы безопасности знаю. Кричу им, что они вышли за рамки полномочий, но меня все равно душат и ударили по лицу. Потом я отключился. Прихожу в себя — руки за спиной заломаны, я лежу на животе, передо мной милицейские берцы: наряд приехал.

Тем временем жена вернулась, чтобы узнать, куда я пропал. Попыталась войти, услышав крики. Но охранник толкнул ее, она упала, ударившись головой. Милиция взяла у охранников показания, сняла с меня наручники (я же не буйный), поехали с нами в отделение. Там уже сняли с нас показания, а мы написали заявления. Вызвали скорую и поехали в 10-ю больницу. Там зафиксировали ушибы. Утром съездил к травматологу и получил больничный. В этот же день снял побои и следы от удушения на теле.

Сейчас наняли адвоката — будем решать, как восстановить справедливость и наказать беспредел. У меня претензии не только к конкретным охранникам, но и к тем, что этих нанял. Как они таких берут на работу?

— Вы были пьяны?

— До этого выпил 100 г коньяка. Утром у меня брали кровь — там уже было незначительное превышение. Хулиганил ли? Ну у них же камеры везде висят. Пусть посмотрят и покажут всем как.

— Почему тогда запись в книге жалоб — рядовой случай — так задел взрослых людей?

— Вот и мне интересно. Ладно бы дебоширил, тогда могли задержать до приезда милиции. Но бить не за что...

В «Соседях» в курсе случившегося:

— Покупатель был в состоянии алкогольного опьянения и хамил персоналу магазина. Работники охраны задержали нетрезвого покупателя за хулиганские действия и вызвали сотрудников милиции для разбирательства. В настоящее время РУВД проводит расследование, по результатам которого будет принято решение о правомерности действий обеих сторон.